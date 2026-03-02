Весенний призыв 2026: даты, отсрочка, нововведения и кто не пойдёт в армию Оглавление Когда начинается и заканчивается весенний призыв в 2026 году Главное нововведение 2026 года — призывные мероприятия круглый год Кто подлежит призыву: возраст и условия Этапы призыва: как всё проходит на практике Полный список оснований для отсрочки в 2026 году Отсрочка для студентов: какие формы обучения подходят Здоровье и категория «Г»: сколько длится отсрочка Семейные причины: кто освобождён от службы или получает отсрочку IT-специалисты и другие льготные категории Электронные повестки: как работают и что делать Что делать, если увидели повестку Заберут ли призывников на СВО Часто задаваемые вопросы Когда начинается весенний призыв 2026 и до какого числа он идёт? Когда весенний призыв для Крайнего Севера? Могут ли вызвать на медкомиссию в феврале, если отправка только с апреля? Электронная повестка — через сколько считается вручённой? Когда начинается весенний призыв в 2026 году? Сроки, отсрочка, нововведения и правда об СВО — в материале Life.ru. 1 марта, 22:20 Весенний призыв 2026 — все нововведения и мобилизация. Обложка © ТАСС / Невар Виталий

Весенний призыв 2026 — это чёткий период отправки в войска. По общему правилу весенний призыв стартует 1 апреля 2026, а заканчивается — 15 июля 2026.

Но в 2026 году есть важное нововведение: медкомиссии и заседания призывных комиссий теперь могут идти круглый год. Это не отменяет «сезонность» отправки, но меняет логику вызовов в военкомат.

Когда начинается и заканчивается весенний призыв в 2026 году

Официальные сроки весеннего призыва 2026 для большинства регионов: 1 апреля – 15 июля. Эти даты весеннего призыва 2026 подтверждаются справками на «Госуслугах» и разъяснениями о призыве на военную службу.

Для отдельных категорий сроки другие. Это важно, если вы живёте на Крайнем Севере или работаете в образовании:

для жителей районов Крайнего Севера и приравненных местностей призыв обычно начинается с 1 мая ;

; для педагогов и некоторых работников образовательных организаций тоже действует «сдвиг» сроков.

Если коротко: сроки одинаковы не для всех, но базовый коридор (апрель–июль) сохраняется.

Главное нововведение 2026 года — призывные мероприятия круглый год

В 2026-м меняется не «отправка», а подготовительные этапы. С 1 января 2026 года военкоматы получили возможность вызывать граждан на медосвидетельствование и заседания комиссий в течение всего года.

При этом отправка в войска остаётся сезонной: весной — с 1 апреля по 15 июля, осенью — в отдельные сроки. То есть можно получить повестку на уточнение данных и медкомиссию зимой, но отправка на срочную службу всё равно происходит в установленные периоды.

Кто подлежит призыву: возраст и условия

Кого призывают в 2026 году: мужчин 18–30 лет, которые не пребывают в запасе, не имеют действующей отсрочки и признаны годными по здоровью. Возрастная планка до 30 лет — это действующая норма призывного возраста.

Важно не путать: призыв — это срочная служба, а контракт — отдельный выбор. Если у человека есть основания для отсрочки или освобождения, он не должен «на всякий случай» соглашаться на отправку.

Этапы призыва: как всё проходит на практике

Чтобы понимать, где можно ошибиться, полезно видеть схему:

Повестка и явка в военкомат. Медосвидетельствование. Заседание призывной комиссии и решение. Выдача предписания и отправка в войска (только в сроки призыва).

В 2026 году первые три этапа могут происходить в течение всего года, а четвёртый — строго в призывные периоды.

Полный список оснований для отсрочки в 2026 году

Отсрочка от весеннего призыва бывает учебная, медицинская и по семейным обстоятельствам. Это законное основание, которое нужно подтвердить документами.

Самые частые обоснования для тех, кто не пойдёт в армию весной:

обучение (при соблюдении условий);

временная негодность по здоровью (категория «Г»);

семейные обстоятельства (например, уход за близким, наличие ребёнка-инвалида и др.);

отдельные профессиональные категории, если действует специальный порядок (например, IT-специалисты по установленным правилам).

Подчеркнём: отсрочка работает только тогда, когда документы поданы и основание подтверждено. «Я студент, но справку не принёс» — частая причина проблем.

Отсрочка для студентов: какие формы обучения подходят

Классическая ситуация: человек учится, и семья хочет понять, будет ли отсрочка от весеннего призыва.

В базовом варианте отсрочка связана с очной формой и соблюдением правил обучения. Важно, чтобы образование было оформлено корректно, а военкомат получил подтверждение из учебного заведения. В спорных случаях решают не слова студента, а документы и статус программы.

Если вы переходите между вузом и колледжем или меняете программу, лучше заранее уточнить в военкомате список документов и сроки подачи — в 2026 году повестки и комиссии могут идти круглый год, здесь часто можно встрять в конфликт.

Здоровье и категория «Г»: сколько длится отсрочка

Категория «Г» — это временная негодность. Её дают, когда состояние здоровья требует лечения или восстановления, а годность нельзя оценить на месте. Обычно такая отсрочка оформляется на ограниченный срок, после чего назначают повторное освидетельствование.

Практический совет: храните выписки, результаты обследований и назначения. В 2026-м, когда медкомиссии идут круглый год, пересмотр категории может назначаться вне «классических» весенних недель. Это нормально, и к этому лучше быть готовым.

Семейные причины: кто освобождён от службы или получает отсрочку

Семейные основания — одна из самых «нервных» тем. В общем виде отсрочка возможна, если призывник является единственным кормильцем/опекуном в определённых ситуациях или у него есть обстоятельства, которые закон прямо признает уважительными (например, ребёнок-инвалид, беременная жена при установленных условиях, статус одинокого отца и т.п.).

Главное правило: такие основания нужно подтверждать документами (свидетельства, справки, решения органов опеки). И лучше подать их заранее, а не в день комиссии.

IT-специалисты и другие льготные категории

В 2026 году сохраняется идея «броней» и отсрочек для отдельных категорий, включая IT-специалистов в аккредитованных компаниях, — но по такому основанию обычно действуют конкретные критерии (работодатель, аккредитация, должность, порядок подачи списков). Это не отсрочка для всех айтишников, а строго формализованная история.

Если вы претендуете на такую льготу, алгоритм простой: уточнить у работодателя, поданы ли сведения, и параллельно держать у себя документы о трудоустройстве. Любые разрывы в трудовых отношениях часто ломают основания.

Электронные повестки: как работают и что делать

Одна из самых обсуждаемых тем — электронные повестки. В 2026 году повестка может появиться в реестре и её считают вручённой по правилам, которые зависят от канала доставки.

По свежим разъяснениям в СМИ, повестка считается вручённой через семь дней после размещения в реестре либо с момента появления в личном кабинете на «Госуслугах», даже если человек её не открыл.

Отдельно важно про «30 дней». Это не срок «через 30 дней считается доставленной». В законе закреплено другое: дата явки по повестке, размещённой в реестре, не может превышать 30 дней с даты размещения.

Что делать, если увидели повестку

Проверьте, что это вы (ФИО, дата, военкомат, дата явки). Сразу соберите документы по отсрочке (учёба, здоровье, семья). Если есть ошибка, готовьте обращение в военкомат и фиксируйте её письменно.

Главное: не игнорировать. В 2026-м «не видел» не всегда работает как аргумент потому, что порядок вручения цифровых повесток описан формально.

Заберут ли призывников на СВО

Вопрос «попадают ли на СВО» — самый частый и самый тревожный. Позиция, которую регулярно озвучивает Генштаб: призывников не направляют в зону СВО, участие возможно только по контракту.

То есть срочная служба в весенний призыв — это срочная служба, а не контракт. Мобилизация и контракт — другие правовые режимы, и их нельзя смешивать. Подписание контракта — решение добровольное.

Часто задаваемые вопросы

Когда начинается весенний призыв 2026 и до какого числа он идёт?

Начало — 1 апреля 2026, окончание — 15 июля 2026.

Когда весенний призыв для Крайнего Севера?

Чаще всего — с 1 мая и тоже до 15 июля.

Могут ли вызвать на медкомиссию в феврале, если отправка только с апреля?

Да. В 2026 году призывные мероприятия (медосмотр, комиссия) могут проходить круглый год, а отправка — в призывные периоды.

Электронная повестка — через сколько считается вручённой?

По описанным правилам: через 7 дней после появления в реестре или сразу в кабинете «Госуслуг». А дата явки не может быть позже 30 дней от размещения.

