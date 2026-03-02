Владимир Путин
Весенний призыв 2026: даты, отсрочка, нововведения и кто не пойдёт в армию

Оглавление
Когда начинается и заканчивается весенний призыв в 2026 году
Главное нововведение 2026 года — призывные мероприятия круглый год
Кто подлежит призыву: возраст и условия
Этапы призыва: как всё проходит на практике
Полный список оснований для отсрочки в 2026 году
Отсрочка для студентов: какие формы обучения подходят
Здоровье и категория «Г»: сколько длится отсрочка
Семейные причины: кто освобождён от службы или получает отсрочку
IT-специалисты и другие льготные категории
Электронные повестки: как работают и что делать
Что делать, если увидели повестку
Заберут ли призывников на СВО
Часто задаваемые вопросы
Когда начинается весенний призыв 2026 и до какого числа он идёт?
Когда весенний призыв для Крайнего Севера?
Могут ли вызвать на медкомиссию в феврале, если отправка только с апреля?
Электронная повестка — через сколько считается вручённой?

Когда начинается весенний призыв в 2026 году? Сроки, отсрочка, нововведения и правда об СВО — в материале Life.ru.

1 марта, 22:20
Весенний призыв 2026 — все нововведения и мобилизация. Обложка © ТАСС / Невар Виталий

Весенний призыв 2026 — это чёткий период отправки в войска. По общему правилу весенний призыв стартует 1 апреля 2026, а заканчивается — 15 июля 2026.

Но в 2026 году есть важное нововведение: медкомиссии и заседания призывных комиссий теперь могут идти круглый год. Это не отменяет «сезонность» отправки, но меняет логику вызовов в военкомат.

Когда начинается и заканчивается весенний призыв в 2026 году

Официальные сроки весеннего призыва 2026 для большинства регионов: 1 апреля – 15 июля. Эти даты весеннего призыва 2026 подтверждаются справками на «Госуслугах» и разъяснениями о призыве на военную службу.

Для отдельных категорий сроки другие. Это важно, если вы живёте на Крайнем Севере или работаете в образовании:

  • для жителей районов Крайнего Севера и приравненных местностей призыв обычно начинается с 1 мая;
  • для педагогов и некоторых работников образовательных организаций тоже действует «сдвиг» сроков.

Если коротко: сроки одинаковы не для всех, но базовый коридор (апрель–июль) сохраняется.

Главное нововведение 2026 года — призывные мероприятия круглый год

В 2026-м меняется не «отправка», а подготовительные этапы. С 1 января 2026 года военкоматы получили возможность вызывать граждан на медосвидетельствование и заседания комиссий в течение всего года.

При этом отправка в войска остаётся сезонной: весной — с 1 апреля по 15 июля, осенью — в отдельные сроки. То есть можно получить повестку на уточнение данных и медкомиссию зимой, но отправка на срочную службу всё равно происходит в установленные периоды.

Кто подлежит призыву: возраст и условия

Кого призывают в 2026 году: мужчин 18–30 лет, которые не пребывают в запасе, не имеют действующей отсрочки и признаны годными по здоровью. Возрастная планка до 30 лет — это действующая норма призывного возраста.

Важно не путать: призыв — это срочная служба, а контракт — отдельный выбор. Если у человека есть основания для отсрочки или освобождения, он не должен «на всякий случай» соглашаться на отправку.

Когда начинается и заканчивается весенний призыв 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Этапы призыва: как всё проходит на практике

Чтобы понимать, где можно ошибиться, полезно видеть схему:

  1. Повестка и явка в военкомат.
  2. Медосвидетельствование.
  3. Заседание призывной комиссии и решение.
  4. Выдача предписания и отправка в войска (только в сроки призыва).

В 2026 году первые три этапа могут происходить в течение всего года, а четвёртый — строго в призывные периоды.

Полный список оснований для отсрочки в 2026 году

Отсрочка от весеннего призыва бывает учебная, медицинская и по семейным обстоятельствам. Это законное основание, которое нужно подтвердить документами.

Самые частые обоснования для тех, кто не пойдёт в армию весной:

  • обучение (при соблюдении условий);
  • временная негодность по здоровью (категория «Г»);
  • семейные обстоятельства (например, уход за близким, наличие ребёнка-инвалида и др.);
  • отдельные профессиональные категории, если действует специальный порядок (например, IT-специалисты по установленным правилам).

Подчеркнём: отсрочка работает только тогда, когда документы поданы и основание подтверждено. «Я студент, но справку не принёс» — частая причина проблем.

Какие категории здоровья подпадают под весенний призыв. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Отсрочка для студентов: какие формы обучения подходят

Классическая ситуация: человек учится, и семья хочет понять, будет ли отсрочка от весеннего призыва.

В базовом варианте отсрочка связана с очной формой и соблюдением правил обучения. Важно, чтобы образование было оформлено корректно, а военкомат получил подтверждение из учебного заведения. В спорных случаях решают не слова студента, а документы и статус программы.

Если вы переходите между вузом и колледжем или меняете программу, лучше заранее уточнить в военкомате список документов и сроки подачи — в 2026 году повестки и комиссии могут идти круглый год, здесь часто можно встрять в конфликт.

Здоровье и категория «Г»: сколько длится отсрочка

Категория «Г» — это временная негодность. Её дают, когда состояние здоровья требует лечения или восстановления, а годность нельзя оценить на месте. Обычно такая отсрочка оформляется на ограниченный срок, после чего назначают повторное освидетельствование.

Практический совет: храните выписки, результаты обследований и назначения. В 2026-м, когда медкомиссии идут круглый год, пересмотр категории может назначаться вне «классических» весенних недель. Это нормально, и к этому лучше быть готовым.

Где проходить медкомиссию при весеннем призыве. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Семейные причины: кто освобождён от службы или получает отсрочку

Семейные основания — одна из самых «нервных» тем. В общем виде отсрочка возможна, если призывник является единственным кормильцем/опекуном в определённых ситуациях или у него есть обстоятельства, которые закон прямо признает уважительными (например, ребёнок-инвалид, беременная жена при установленных условиях, статус одинокого отца и т.п.).

Главное правило: такие основания нужно подтверждать документами (свидетельства, справки, решения органов опеки). И лучше подать их заранее, а не в день комиссии.

IT-специалисты и другие льготные категории

В 2026 году сохраняется идея «броней» и отсрочек для отдельных категорий, включая IT-специалистов в аккредитованных компаниях, — но по такому основанию обычно действуют конкретные критерии (работодатель, аккредитация, должность, порядок подачи списков). Это не отсрочка для всех айтишников, а строго формализованная история.

Если вы претендуете на такую льготу, алгоритм простой: уточнить у работодателя, поданы ли сведения, и параллельно держать у себя документы о трудоустройстве. Любые разрывы в трудовых отношениях часто ломают основания.

Электронные повестки: как работают и что делать

Одна из самых обсуждаемых тем — электронные повестки. В 2026 году повестка может появиться в реестре и её считают вручённой по правилам, которые зависят от канала доставки.

По свежим разъяснениям в СМИ, повестка считается вручённой через семь дней после размещения в реестре либо с момента появления в личном кабинете на «Госуслугах», даже если человек её не открыл.

Отдельно важно про «30 дней». Это не срок «через 30 дней считается доставленной». В законе закреплено другое: дата явки по повестке, размещённой в реестре, не может превышать 30 дней с даты размещения.

Что делать, если увидели повестку

  1. Проверьте, что это вы (ФИО, дата, военкомат, дата явки).
  2. Сразу соберите документы по отсрочке (учёба, здоровье, семья).
  3. Если есть ошибка, готовьте обращение в военкомат и фиксируйте её письменно.

Главное: не игнорировать. В 2026-м «не видел» не всегда работает как аргумент потому, что порядок вручения цифровых повесток описан формально.

Заберут ли призывников на СВО

Вопрос «попадают ли на СВО» — самый частый и самый тревожный. Позиция, которую регулярно озвучивает Генштаб: призывников не направляют в зону СВО, участие возможно только по контракту.

То есть срочная служба в весенний призыв — это срочная служба, а не контракт. Мобилизация и контракт — другие правовые режимы, и их нельзя смешивать. Подписание контракта — решение добровольное.

Часто задаваемые вопросы

Когда начинается весенний призыв 2026 и до какого числа он идёт?

Начало — 1 апреля 2026, окончание — 15 июля 2026.

Основания для освобождения от весеннего призыва. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Когда весенний призыв для Крайнего Севера?

Чаще всего — с 1 мая и тоже до 15 июля.

Могут ли вызвать на медкомиссию в феврале, если отправка только с апреля?

Да. В 2026 году призывные мероприятия (медосмотр, комиссия) могут проходить круглый год, а отправка — в призывные периоды.

Электронная повестка — через сколько считается вручённой?

По описанным правилам: через 7 дней после появления в реестре или сразу в кабинете «Госуслуг». А дата явки не может быть позже 30 дней от размещения.

