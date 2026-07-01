Как изменится жизнь с 1 июля 2026: пенсии больше, компенсации урезали, штрафы за ремонт, сделки по биометрии Оглавление Повышение пенсий с 1 июля 2026 года Новые штрафы и правила для водителей с 1 июля 2026 Новые правила ремонта квартир с 1 июля 2026 Семейная ипотека и недвижимость: что меняется с 1 июля Родители получили доступ к банковским справкам о счетах своих детей Новый способ регистрации сделок с недвижимостью Вырос НДС на продукты с заменителем молочного жира Урезали компенсацию за ЖКУ Что нужно сделать, чтобы изменения не застали вас врасплох: чек-лист от Life.ru Вопросы и ответы (FAQ) Заключение С 1 июля 2026 года вступают в силу новые законы: правила ремонта квартир, изменения в семейной ипотеке, штрафы для водителей и цифровизация ЖКХ. Разбираем все нововведения — в материале Life.ru. 30 июня, 21:20 С 1 июля 2026 года в России вступают в силу новые законы. Обложка © Nano Banana AI

Повышение пенсий с 1 июля 2026 года

Массовой индексации, конечно, не произошло в этом месяце, однако те пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет (или они получили первую группу инвалидности), с 1 июля 2026 года начали получать двойную фиксированную выплату — ₽19 169,38 — автоматически, без заявлений.

Новые штрафы и правила для водителей с 1 июля 2026

Хотя СМИ сообщали о новых санкциях для водителей-нарушителей с 1 июля 2026 года, например:

штраф 7500 рублей за выезд на встречку (при фиксации камерой);

фиксация тонировки камерами и автоматические штрафы за неё;

штраф за использование телефона за рулём — 1500 рублей.

С 1 июля 2026 года в России будут новые штрафы для нарушителей ПДД. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PV productions

На деле никаких изменений в силу не вступило, о чём официально ещё 23 июня 2026 года заявила ГИБДД.

Размеры штрафов остаются прежними, а камеры тонировку с нарушениями фиксировать пока не научились.

Новые правила ремонта квартир с 1 июля 2026

Одним из важных изменений, вступивших в силу с 1 июля 2026 года, стали новые правила ремонта квартир.

Теперь под более строгий контроль подпадают:

Замена лёгких перегородок на тяжёлые материалы

Отныне перепланировкой станет даже демонтаж лёгкой гипсокартонной перегородки и возведение вместо неё стены из кирпича, газобетона или пеноблоков, так как тяжёлые материалы создают дополнительную нагрузку на перекрытия.

За перепланировку теперь могут отштрафовать. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Скрытие стояков водоснабжения и вентиляционных коробов

Нередко владельцы квартир пытаются по максимуму скрыть все трубы и стояки за плиткой или монолитными коробами. Теперь же сохранению доступа к коммуникациям будут уделять особое внимание, и в случае, если они закрыты несъёмной конструкцией и коммунальные службы не могут быстро получить к ним доступ, это может быть признано нарушением.

Расширение или перенос «мокрых зон»

Перенос ванных комнат, санузлов и кухонь в места, где под ними оказываются жилые комнаты соседей, уже и так давно запрещён. Но с 1 июля 2026 года запрещено и расширение таких «мокрых зон» за счёт других жилых комнат, если в результате они окажутся над спальней или гостиной соседей.

За нарушение установленных правил вас могут обязать не просто выплатить штраф, а даже потребовать вернуть квартиру в исходное состояние, что может влететь в копеечку.

Более подробно мы уже разбирали нововведения ещё в июне, рекомендуем ознакомиться с ними в нашем материале.

Семейная ипотека и недвижимость: что меняется с 1 июля

Весь июнь заголовки СМИ так и пестрели новостями о том, что условия семейной ипотеки претерпят с 1 июля 2026 года серьёзные изменения. Однако 29 июня Минфин заявил, что как минимум до 1 октября 2026 года ничего не изменится.

Родители получили доступ к банковским справкам о счетах своих детей

С 1 июля 2026 года родители могут получать информацию о банковских счетах своих детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Важно понимать, что это касается именно получения справок и информации, а не распоряжения средствами. Подростки с 14 лет могут сами вносить деньги на вклад и распоряжаться ими. И хотя сам вклад открывается только с согласия родителей, получить какую-либо информацию о счёте ребёнка раньше было сложно: банк мог легко отказать в этом, ссылаясь на банковскую тайну. Теперь такой проблемы нет.

Исключение — случаи, когда подросток в возрасте от 16 до 18 лет приобрёл полную дееспособность (вступил в брак или прошёл эмансипацию).

Новый способ регистрации сделок с недвижимостью

С 1 июля 2026 года Росреестр запускает альтернативный порядок регистрации сделок с жильём (купля-продажа, дарение). Теперь, если продавец и покупатель прошли идентификацию через Единую биометрическую систему, их можно провести полностью дистанционно: личности сторон подтвердят через ЕБС, а документы подпишут усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Это будет особенно полезно в тех случаях, когда стороны находятся в разных регионах. При этом старые способы (через МФЦ, нотариуса или напрямую в Росреестре) сохраняются.

Вырос НДС на продукты с заменителем молочного жира

Цены на продукты, в составе которых есть заменитель молочного жира, скорее всего, заметно вырастут в ближайшее время. С 1 июля 2026 года их убрали из льготного перечня НДС, и ставка по ним с 10% поднимется до общих 22%.

Урезали компенсацию за ЖКУ

С 1 июля 2026 года компенсация за ЖКУ для льготников изменилась и теперь может стать ощутимо меньше.

Компенсации за ЖКУ с июля 2026 года рассчитывается иначе. Фото © ТАСС / Татьяна Кораблёва

Так, раньше компенсацию часто считали от фактических расходов по счётчикам: заплатил больше — получил возврат больше. Например, вы заплатили за коммуналку 5000 рублей — вам вернули 50%, то есть 2500 рублей (либо сразу сделали такую скидку, до оплаты).

Теперь же компенсацию будут считать от региональных нормативов потребления и утверждённых тарифов. То есть государство берёт за основу тот объём ресурсов, который в вашем регионе считают нормальным для одного человека, а не то, сколько вы реально потратили. То есть, если по нормативу вам должно хватать 6,9 кубометра холодной воды в месяц (324 рубля), а потратили 10 (470 рублей) — компенсируют вам только 162 рубля (50% от норматива).

Таким образом, если вы тратите ресурсов больше установленных нормативов, то ваша компенсация станет меньше, а если вы экономно подходите к потреблению ЖКУ, то льгота для вас вырастет.

Что нужно сделать, чтобы изменения не застали вас врасплох: чек-лист от Life.ru

Проверить документы на ваше имущество — убедиться, что нет ошибок или устаревших обременений.

Оформить льготы и выплаты, если имеете право, — особенно если меняется механизм расчёта (как в случае с ЖКУ).

Изучить новые правила ремонта в вашем доме и при необходимости заранее согласовать работы.

Вопросы и ответы (FAQ)

Если у меня уже идёт перепланировка, которую начали до 1 июля, её придётся переделывать по новым правилам?

Правила применяются к тем действиям, которые оформляются или фиксируются после 1 июля. Если перепланировка была согласована до этой даты, действуют прежние условия. Если согласования ещё нет — нужно ориентироваться на новые требования, в том числе по нагрузке на перекрытия и доступу к коммуникациям.

Продукты с заменителем молочного жира подорожают сразу на 12% из‑за НДС?

Рост цен не обязан равняться разнице ставок (12%). Итоговая наценка зависит от цепочки поставок, наценок ретейла и запасов товара на складах. Часть производителей может повышать цену поэтапно, а некоторые товары из старых партий ещё некоторое время будут продаваться по прежним ценам.

Как зарегистрировать биометрию для дистанционной сделки?

Зарегистрировать биометрию можно через приложение «Госуслуги Биометрия», а подтвердить данные — в центрах обслуживания (в том числе в офисах банков).

Если я трачу ресурсов меньше норматива по ЖКУ, я выиграю от нового правила?

Да, так как раньше компенсацию считали от маленькой фактической суммы, а теперь — от более высокого норматива, поэтому выплата может стать больше.

Заключение

Июль 2026 года принёс как новые возможности (дистанционные сделки), так и изменения, требующие внимания (новые правила расчёта льгот, условия перепланировок). Советуем следить за информацией и подробнее изучать вопросы, касающиеся вас, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Авторы Андрей Ананьев