С 1 июля вступают в силу изменения в начислении социальных выплат. Что нужно знать получателям Оглавление Какие новшества ждут получателей социальных выплат с 1 июля Как изменится порядок начисления социальных выплат с 1 июля С 1 июля изменится порядок начисления целого ряда социальных выплат. Как они затронут получателей, что нового ждёт работников и семьи с детьми? 21 июня, 21:20 Юристы рассказали, как изменится начисление социальных выплат с 1 июля. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Какие новшества ждут получателей социальных выплат с 1 июля

С 1 июля вступают в силу изменения, направленные на упрощение порядка назначения и расчёта ряда социальных выплат. Социальный фонд России будет самостоятельно формировать значительную часть сведений, необходимых для назначения пособий, используя данные лицевых счетов граждан, работодателей и страхователей. В результате удастся сократить количество документов, которые гражданам необходимо предоставлять самостоятельно, и ускорить получение мер поддержки. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Кроме того, по его словам, часть семей уже в июле сможет получить новую ежегодную семейную выплату. Заявления на её получение начали принимать с 1 июня. Если семья подала документы в конце июня или в первой половине июля, то выплата может поступить уже в июле. Её смогут получить семьи, где среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Например, в Москве право на выплату получат семьи с доходом менее 35,9 тыс. рублей на человека в месяц, в Новосибирской области — менее 26 тыс. рублей. По сути, речь идёт о возврате части ранее уплаченного НДФЛ: налог за 2025 год будет пересчитан по ставке 6%, а разницу вернут семье.

— На мой взгляд, главное значение июльских изменений заключается именно в повышении доступности социальной поддержки. Для многих граждан сложность оформления и сбора документов становится не меньшим препятствием, чем сами критерии назначения выплат. Поэтому сокращение бюрократических процедур и более активное использование государственных информационных систем — важный шаг к тому, чтобы положенные меры поддержки можно было получать быстрее и проще. Не менее важно своевременно информировать людей о действующих льготах и выплатах. Чем понятнее для граждан правила получения поддержки, тем эффективнее работают уже существующие социальные механизмы, — добавил Алексей Аксёненко.

Как изменится порядок начисления социальных выплат с 1 июля

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в порядке получения социальных выплат, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 10.05.2026 №545. Главная задача новых правил — автоматизировать и ускорить перечисление денег. Кроме того, снижается и бюрократическая нагрузка на работодателей.

— Нововведения затронут многие социальные выплаты. В частности, это касается больничных (пособий по временной нетрудоспособности, пособий на детей, выплат по беременности и родам). С 1 июля порядок назначения этих выплат упростится. Индивидуальный лицевой счёт (ИЛС) станет приоритетным источником данных для СФР при назначении пособий. Если нужные сведения там уже имеются, то СФР сам использует их для расчёта выплат. Уже не нужно будет повторно запрашивать информацию у работодателя или работника. Таким образом, повысится скорость назначения и переоформления выплат, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева