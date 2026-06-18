Новые правила ремонта в квартирах с 1 июля 2026: За какие изменения придётся ответить перед инспекцией Оглавление Что меняется с 1 июля 2026: новые правила ремонта Замена перегородок: когда это считается перепланировкой Скрытые коммуникации: что теперь запрещено в санузле и кухне «Мокрые зоны»: почему нельзя расширять ванную за счёт жилых комнат Что будет за нарушение: штрафы, суд и принудительная продажа Как согласовать ремонт правильно: пошаговая инструкция Чек-лист для собственника Вопросы и ответы о новых правилах ремонта, которые вступят с 1 июля 2026 года С 1 июля 2026 года для собственников квартир ужесточается контроль за ремонтом. Под особое внимание попадут замена перегородок, скрытие коммуникаций и расширение «мокрых зон». Life.ru разобрался, что изменится и какие работы теперь требуют согласования. 18 июня, 05:00 Новые правила ремонта в квартирах с 1 июля 2026 года: что изменится для собственников жилья. Обложка © ChatGPT / Анна Московко

С 1 июля 2026 года в России усиливается контроль за ремонтом квартир. Под особое внимание попадают замена лёгких перегородок на тяжёлые конструкции, скрытие инженерных коммуникаций и изменение так называемых мокрых зон. За нарушения собственникам могут грозить не только штрафы, но и судебные разбирательства. Life.ru разобрался, что именно меняется, кого затронут новые правила ремонта 2026 и как провести ремонт в квартире без проблем с согласованием.

Что меняется с 1 июля 2026: новые правила ремонта

Главные изменения в правилах ремонта квартир с 1 июля 2026 года: какие работы попадут под усиленный контроль жилищной инспекции. Фото © ChatGTP

Новые правила ремонта 2026 касаются прежде всего работ, которые могут повлиять на конструктивную безопасность здания или инженерные системы. С 1 июля под более строгий контроль попадают: Замена лёгких перегородок на тяжёлые материалы;

Изменение конфигурации помещений;

Скрытие стояков водоснабжения и вентиляционных коробов;

Расширение или перенос «мокрых зон»;

Работы, увеличивающие нагрузку на перекрытия.

Главная цель новых требований — исключить ситуации, когда ремонт в одной квартире создаёт угрозу для всего дома. Особое внимание будут уделять перепланировкам, которые раньше многие собственники считали косметическими изменениями. Именно поэтому перепланировка квартиры с 1 июля потребует тщательной подготовки документов и соблюдения действующих строительных норм.

Замена перегородок: когда это считается перепланировкой

Замена перегородок и перепланировка: новые требования 2026 года. Фото © ChatGTP

Одно из ключевых изменений связано с заменой перегородок. Если собственник демонтирует лёгкую гипсокартонную перегородку и вместо неё возводит стену из кирпича, газобетона или пеноблоков, такие работы могут быть признаны перепланировкой.

Причина проста: тяжёлые материалы создают дополнительную нагрузку на перекрытия. Если эта нагрузка превышает расчётные показатели, возникает риск деформации строительных конструкций. Поэтому, если хотите заменить гипсокартон на кирпич или пеноблок, вам может потребоваться: Инженерное обследование помещения;

Расчёт нагрузок;

Подготовка проектной документации;

Согласование перепланировки 2026 в установленном порядке.

Специалисты рекомендуют ещё до начала работ уточнять требования в местной жилищной инспекции или у проектной организации, чтобы избежать проблем при последующей продаже квартиры или проверке.

Скрытые коммуникации: что теперь запрещено в санузле и кухне

Какие коммуникации запрещено скрывать при ремонте квартиры с 1 июля 2026 года? Фото © ChatGTP

Ещё одно важное правило коснулось инженерных сетей. Владельцы квартир часто стремятся полностью скрыть трубы и стояки за плиткой или монолитными коробами. Однако теперь особое внимание уделяется сохранению доступа к коммуникациям. Под ограничения попадают: Стояки холодного водоснабжения;

Стояки горячего водоснабжения;

Элементы канализации;

Вентиляционные короба.

Если коммуникации закрыты несъёмной конструкцией и коммунальные службы не могут быстро получить к ним доступ, это может быть признано нарушением. На практике это означает, что ревизионные люки, съёмные панели и технические дверцы становятся обязательным элементом ремонта. Такой подход можно объяснить необходимостью оперативно устранять аварии и проводить обслуживание инженерных систем без разрушения отделки соседних квартир.

«Мокрые зоны»: почему нельзя расширять ванную за счёт жилых комнат

Перенос ванной и туалета: что запрещено с 1 июля 2026 года. Почему нельзя расширять ванную за счёт жилой комнаты? Фото © ChatGTP

Особое внимание традиционно уделяется «мокрым зонам»: ванные комнаты, санузлы, душевые и кухни. Действующие нормы давно ограничивают перенос таких помещений над жилыми комнатами соседей снизу. С 1 июля контроль за подобными решениями может стать ещё строже. Собственникам нельзя увеличивать площадь ванной, туалета или кухни за счёт жилой комнаты, если в результате «мокрая зона» окажется над спальней или гостиной соседей. Причина запрета очевидна — риск протечек и затоплений.

Даже качественная гидроизоляция не даёт абсолютной гарантии безопасности. В случае аварии ущерб может затронуть сразу несколько квартир. При этом расширение ванной за счёт коридора, кладовой или других нежилых помещений в ряде случаев остаётся допустимым, но требует соблюдения установленного порядка согласования.

Что будет за нарушение: штрафы, суд и принудительная продажа

Что грозит за незаконную перепланировку квартиры? Штрафы за нарушение правил ремонта жилья с 1 июля 2026 года. Фото © ChatGTP

Если ремонт выполнен с нарушением требований, последствия могут оказаться серьёзнее обычного штрафа. Как правило, процедура выглядит так: Выявление нарушения. Проверка и выдача предписания. Требование устранить нарушение. Судебное разбирательство при отказе собственника. Обязанность вернуть квартиру в первоначальное состояние.

Если владелец квартиры систематически игнорирует законные требования и судебные решения, законодательство предусматривает более жёсткие меры. Теоретически возможна принудительная продажа квартиры с публичных торгов, после чего собственнику выплачиваются средства за вычетом расходов и обязательств. Важно понимать, что такая мера считается крайней и применяется редко. Однако риск существует, особенно если перепланировка создаёт угрозу безопасности жильцов дома.

Как согласовать ремонт правильно: пошаговая инструкция

Как согласовать ремонт по новым правилам от 1 июля 2026 года? Пошаговая инструкция. Фото © ChatGTP

Чтобы ремонт в квартире в 2026 году не обернулся конфликтами с контролирующими органами, специалисты рекомендуют действовать поэтапно. Шаг 1. Определите вид работ. Сначала нужно понять, относятся ли планируемые изменения к перепланировке или переустройству.

Сначала нужно понять, относятся ли планируемые изменения к перепланировке или переустройству. Шаг 2. Получите инженерное заключение. Если работы затрагивают перегородки, нагрузки или инженерные системы, потребуется обследование квартиры.

Если работы затрагивают перегородки, нагрузки или инженерные системы, потребуется обследование квартиры. Шаг 3. Подготовьте проект. Проектная документация должна учитывать строительные нормы и требования безопасности.

Проектная документация должна учитывать строительные нормы и требования безопасности. Шаг 4. Подайте документы. В зависимости от региона согласование может проходить через жилищную инспекцию, МФЦ или электронные сервисы.

В зависимости от региона согласование может проходить через жилищную инспекцию, МФЦ или электронные сервисы. Шаг 5. Выполните работы. Ремонт необходимо проводить в полном соответствии с утверждённым проектом.

Ремонт необходимо проводить в полном соответствии с утверждённым проектом. Шаг 6. Оформите завершение перепланировки. После окончания работ потребуется подтвердить, что изменения выполнены законно.

Чек-лист для собственника

Также для удобства Life.ru подготовил подробный чек-лист для собственника в виде инфографики, чтобы не забыть, что нужно подготовить перед начало ремонтных работ. Делайте скриншот, сохраняйте, чтобы не потерять.

Чек-лист собственника перед согласованием перепланировки. Фото © ChatGPT / Анна Московко

Вопросы и ответы о новых правилах ремонта, которые вступят с 1 июля 2026 года

Вопрос: Нужно ли согласовывать замену гипсокартонной перегородки на кирпичную? Ответ: Во многих случаях — да. Если лёгкая перегородка заменяется конструкцией из кирпича, пеноблоков или других тяжёлых материалов, увеличивается нагрузка на перекрытия. Поэтому может потребоваться инженерное обследование, расчёт нагрузок и согласование перепланировки. Перед началом работ лучше получить консультацию проектной организации или жилищной инспекции.

Вопрос: Можно ли полностью зашить стояки плиткой? Ответ: Нет. Новые требования с 1 июля 2026 года предполагают сохранение доступа к инженерным коммуникациям. Стояки холодного и горячего водоснабжения, а также другие инженерные узлы не должны быть замурованы в несъёмные конструкции. Для обслуживания и аварийных работ необходимо предусмотреть ревизионные люки или съёмные панели.

Вопрос: Разрешено ли увеличить ванную комнату за счёт спальни? Ответ: Как правило, нет. Расширение ванной комнаты или санузла за счёт жилых помещений считается нарушением строительных норм. Основная причина — риск протечек и возможный ущерб соседям снизу. В отдельных случаях допускается увеличение «мокрых зон» за счёт коридоров или кладовых, но только после согласования проекта.

Вопрос: Что грозит собственнику за незаконную перепланировку после 1 июля 2026 года? Ответ: Сначала владельцу квартиры выдают предписание об устранении нарушений. Если требования не выполняются, вопрос может перейти в судебную плоскость. Суд вправе обязать собственника вернуть помещение в первоначальное состояние. В исключительных случаях, когда нарушения создают угрозу безопасности и решения суда игнорируются, законодательство допускает более жёсткие меры.

Вопрос: Как понять, нужно ли получать согласование перед ремонтом? Ответ: Если работы затрагивают планировку квартиры, инженерные коммуникации, вентиляцию или могут изменить нагрузку на конструкции дома, согласование необходимо проверить заранее. Самый безопасный вариант — ещё на этапе планирования обратиться к специалистам и получить официальное заключение о допустимости работ.

С 1 июля 2026 года собственникам квартир стоит внимательнее подходить к любым изменениям планировки. Новые правила ремонта усиливают контроль за заменой перегородок, скрытием коммуникаций и изменением «мокрых зон». Перед началом работ важно проверить действующие требования, получить необходимые согласования и убедиться, что проект соответствует нормам безопасности. Такой подход позволит избежать штрафов, судебных споров и проблем с недвижимостью в будущем. А ранее Life.ru поделился, под какими деревьями особенно опасно находиться в грозу!

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Авторы Анна Московко