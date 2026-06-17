Бабушка запрещала нам это делать в грозу и была права: В какие деревья часто бьют молнии

Кажется, июнь в Москве решил проверить нас на прочность. Прогнозы синоптиков неумолимы: столицу ждёт неделя ежедневных ливней, а значит, и частых летних гроз. Каждый из нас рискует оказаться в ситуации, когда небо за секунды темнеет и первые крупные капли дождя заставляют судорожно искать укрытие. Если вы в этот момент оказались в парке, первой мыслью будет спрятаться под деревом. Но именно эта мысль может стать роковой.

Существует негласная статистика природы: в одни деревья молнии бьют с пугающей регулярностью, а другие будто обходят стороной. Это не мистика, а чистая физика, связанная с составом древесины и строением корневой системы. Чтобы ваша прогулка не закончилась трагедией, мы составили гид по «опасным» деревьям. Запомните их и держитесь подальше, когда услышите первые раскаты грома.

Какие деревья самые опасные в грозу и почему

Под какими деревьями нельзя стоять в грозу и какие укрытия опасны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Не все деревья одинаково опасны во время грозы. Существует своего рода «рейтинг риска», и в его главе стоят дуб, тополь, сосна и ель. Молния выбирает их своей целью гораздо чаще, чем, например, берёзу, клён или бук. Это объясняется физическими свойствами самого дерева: содержанием в нём влаги и строением его корневой системы. Так, мощные корни дуба и тополя уходят глубоко под землю, достигая водоносных слоёв. Это превращает высокое дерево в идеальную мишень для молнии в грозу, а заодно создаёт прямой путь для электрического разряда глубоко в землю.

Особую опасность представляют и хвойные деревья. «Сосна и ель, особенно корабельные, очень высокие, а их смолистая древесина содержит много эфирных масел и влаги», — рассказывает исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

Где можно прятаться в грозу

Что касается выбора укрытия, то самым надёжным местом станет любое естественное углубление в рельефе, например низина или сухой овраг. Также, что интересно, безопасно защитить от грозы с молниями сможет и автомобиль. Как поясняет эксперт, в грозу машина работает по принципу «клетки Фарадея» — если молния ударяет в крышу или корпус, гигантский ток проходит по металлическому кузову и затем стекает в землю через колёса, не затрагивая салон. Но для безопасности лучше заглушить двигатель и выключить электронику.

Смертельно опасные укрытия

Где нельзя прятаться в грозу и почему. Фото © Freepik

Если гроза застала вас в лесу, ищите заросли невысокого кустарника, но держитесь подальше от одиноко стоящих гигантов, особенно дубов, сосен и елей. А ещё жизненно важно соблюдать дистанцию не менее 30–50 метров от любых водоёмов, а также от металлических предметов, будь то велосипед, мангал или даже костёр. Главное правило — ни в коем случае не ложиться на землю. Это распространённая ошибка. Почему? Так вы максимально увеличиваете площадь возможного поражения током, расходящимся по земле от удара молнии. Наиболее безопасной позицией считается так называемая поза эмбриона: нужно сесть на корточки, плотно сдвинуть ступни, обхватить руками колени и пригнуть голову, минимизируя контакт с поверхностью.

Есть ещё особо опасные во время грозы места. В первую очередь это открытые возвышенности и холмы, где человек может стать самой высокой точкой. По этой же причине поля тоже представляют серьёзную угрозу во время ливня с молниями и громом. Но и это не всё. «Вода и мокрый берег отлично проводят ток, и разряд может поразить на расстоянии даже без прямого попадания. Крайне уязвимы одиноко стоящие высокие деревья, опоры ЛЭП, металлические конструкции», — отметил в разговоре с «Москвой 24» эксперт.