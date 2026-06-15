Магнитные бури 15–17 июня: Догонит ли Землю солнечный ветер, или метеозависимые смогут выдохнуть Правда ли, что магнитные бури перестанут терзать Землю в ближайшие дни? А что там насчёт солнечного ветра, который может принести нам новую порцию солнечной плазмы и геомагнитных возмущений? Что говорят графики ИКИ РАН по вероятности магнитной бури на 15, 16, 17 июня? 15 июня, 10:00 Магнитные бури 15, 16, 17 июня: ждать ли новых головных болей, или пока метеочувствительные люди могут выдохнуть с облегчением? Обложка © ChatGPT / Карина Морозова

После мощных геомагнитных бурь 8 и 12 июня многие метеозависимые так и не успели перевести дух. У одних несколько дней подряд болела голова, у других скакало давление, появлялись слабость и бессонница. Поэтому главный вопрос сейчас не в том, закончились ли магнитные бури, а в том, не готовит ли Солнце новый сюрприз на середину июня.

Учёные ИКИ РАН уже опубликовали свежий прогноз на 15, 16 и 17 июня. На первый взгляд графики выглядят спокойнее, чем в дни недавних бурь, однако один из дней всё же способен принести заметные геомагнитные возмущения. Разбираемся, когда магнитосфера останется стабильной, а когда метеочувствительным людям стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.

Графики ИКИ РАН: прогноз магнитных бурь на 15, 16, 17 июня 2026

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня и 16, 17 июня от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Понедельник, 15 июня, согласно прогнозу ИКИ РАН, должен пройти относительно спокойно. В течение суток индекс Kp будет колебаться преимущественно в диапазоне от одного до двух баллов, лишь под утро ненадолго поднимаясь примерно до 2,5-3 баллов. До уровня магнитной бури ситуация недотягивает. Вероятность спокойного состояния магнитосферы оценивается в 73%. Шанс геомагнитных возмущений составляет около 20%, а вероятность полноценной магнитной бури не превышает 7%.

Наиболее интересным и потенциально напряжённым днём становится вторник. Именно на 16 июня приходится максимальная вероятность геомагнитных событий в ближайшей трёхдневке. Ночью магнитосфера остаётся спокойной, однако уже после полуночи начинается постепенный рост активности. К утру индекс Kp достигает примерно 3,5-4 баллов. Пик ожидается в первой половине дня, ориентировочно между 06:00 и 12:00 по московскому времени. В этот период магнитное поле Земли окажется в жёлтой зоне геомагнитных возмущений. По данным ИКИ РАН, вероятность магнитной бури на 16 июня составляет 26%, что является самым высоким показателем среди рассматриваемых дней. Ещё 35% приходится на вероятность возмущённой магнитосферы, и только 39% — на спокойное состояние.

Прогноз магнитных бурь от ИКИ РАН на 15, 16, 17 июня 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В среду 17 июня геомагнитная обстановка вновь стабилизируется. После напряжённого вторника магнитосфера постепенно возвращается к спокойному состоянию. В течение суток Kp будет держаться преимущественно в пределах 2–3 баллов. Небольшой локальный максимум прогнозируется утром, когда индекс приблизится к отметке 3 балла, однако даже это значение остаётся далеко от порога магнитной бури. Вероятность спокойной магнитосферы снова возрастает до 73%. Шанс геомагнитных возмущений составляет около 20%, а вероятность магнитной бури снижается до 7%.

Свежий прогноз ИКИ РАН показывает, что повторения сильных магнитных бурь начала июня в ближайшие дни не ожидается. Самым сложным днём станет 16 июня, когда вероятность геомагнитных возмущений заметно возрастёт, а индекс Kp приблизится к отметке 4 балла. Однако уже 17 июня магнитосфера вновь должна перейти в относительно спокойное состояние. Но метеозависимым расслабляться пока рано. После серии июньских вспышек на Солнце магнитное поле Земли продолжает реагировать на последствия космической активности, поэтому даже умеренные колебания могут сопровождаться головными болями, слабостью, нарушениями сна и скачками давления.

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Авторы Карина Морозова