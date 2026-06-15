Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на метро из-за надвигающегося ливня

В столице сегодня, 15 июня, синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В течение дня ожидаются сильный ливень, гроза и порывистый ветер. В связи с непогодой Департамент транспорта призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах и по возможности пересесть на общественный транспорт.

В условиях ливня сцепление шин с мокрым асфальтом значительно ухудшается, а тормозной путь автомобиля увеличивается в полтора-два раза. Кроме того, из-за ветра возможны падения веток и слабо закреплённых конструкций, а видимость на дорогах может резко упасть во время грозы.

Автомобилистам рекомендуется: заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и держать увеличенную дистанцию;

избегать резких ускорений, торможений и перестроений;

не отвлекаться на телефон и посторонние действия за рулём;

парковать машины вдали от старых деревьев, рекламных щитов и недостроенных зданий.

Лучший вариант для поездок сегодня — метро. Это не только быстрее в часы возможных заторов, но и безопаснее, чем передвижение на личном авто в грозу.

Кроме того, при грозе желательно закрыть окна в машине и не пользоваться на дороге громкой связью. Пешеходам тоже стоит быть осторожнее: зонты в сильный ветер могут вырвать из рук, а дождевик часто удобнее. Лучше переходить дорогу только на зелёный и убедившись, что машины успевают остановиться на мокром асфальте.

На этой неделе в Москве в целом будет прохладнее, чем обычно, — на 1,5–2 градуса ниже нормы. В понедельник, 15 июня, днём ожидается 22–24 градуса, дождей почти не будет. А во вторник и среду станет холоднее — всего 17–19 градусов. Давление в понедельник и вторник упадёт до 738–740 миллиметров ртутного столба — это самый низкий показатель за неделю. Потом оно начнёт расти. К концу недели погода в целом улучшится.