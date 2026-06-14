ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 14:05

Погода в Москве улучшится только к концу недели, предупредил синоптик

Синоптик Шувалов спрогнозировал отставание температуры в Москве от нормы

Дождливая погода в Москве. Обложка © Life.ru

Дождливая погода в Москве. Обложка © Life.ru

Температура воздуха в столице на предстоящей неделе будет отставать от климатической нормы на 1,5–2 градуса. Об этом в беседе с RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В понедельник, 15 июня, ожидается плюс 22–24 градуса благодаря небольшому перерыву между дождями. Однако уже во вторник и среду дневная температура понизится до плюс 17–19 градусов.

«В целом эта температура на 1,5–2 градуса ниже климатической нормы», — сообщил синоптик.

По словам специалиста, в понедельник и вторник будет пройдена самая низкая точка давления на неделе — показатели барометров опустятся до 738–740 миллиметров ртутного столба, после чего начнётся рост. К концу недели погода в целом улучшится, добавил Шувалов.

Москвичам обещали «другую погоду» на следующей неделе
Москвичам обещали «другую погоду» на следующей неделе

Ранее сообщалось, что на западе Подмосковья жара (+30°C) резко сменилась ливнем, грозой и градом (град до 0,5 см), температура упала на 10 градусов. Прохладная и дождливая погода задержится как минимум на всю следующую неделю. Погода в регионе напоминает «американские горки»: стресс для огородов и аллергиков, но передышка для тех, кто тяжело переносит жару.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar