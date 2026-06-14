Погода в Москве улучшится только к концу недели, предупредил синоптик

Температура воздуха в столице на предстоящей неделе будет отставать от климатической нормы на 1,5–2 градуса. Об этом в беседе с RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В понедельник, 15 июня, ожидается плюс 22–24 градуса благодаря небольшому перерыву между дождями. Однако уже во вторник и среду дневная температура понизится до плюс 17–19 градусов.

«В целом эта температура на 1,5–2 градуса ниже климатической нормы», — сообщил синоптик.

По словам специалиста, в понедельник и вторник будет пройдена самая низкая точка давления на неделе — показатели барометров опустятся до 738–740 миллиметров ртутного столба, после чего начнётся рост. К концу недели погода в целом улучшится, добавил Шувалов.