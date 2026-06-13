В Подмосковье жара сменилась градом — температура упала на 10 градусов

В субботу на западе Московской области резко испортилась погода. Жара, которая держалась несколько дней, внезапно сменилась ливнем, грозой и даже градом.

Ещё днём воздух прогревался до +30 градусов, но после удара стихии температура упала сразу на десять градусов. Градины были некрупными — около половины сантиметра, но этого хватило, чтобы удивить местных жителей и дачников. По прогнозам синоптиков, расслабляться не стоит. Прохладная и дождливая погода задержится в регионе как минимум на всю следующую неделю. Так что летний зной, судя по всему, уходит в отпуск с задержкой.

Погода в Подмосковье в последние годы всё чаще напоминает американские горки: то пекло, то холод, то град посреди июня. С одной стороны — стресс для огородов и аллергиков, с другой — долгожданная передышка для тех, кто тяжело переносит жару.

Главный совет: если собираетесь на природу в ближайшие дни, берите с собой не только панаму и воду, но и тёплую кофту с зонтом — и то и другое может пригодиться в один час. И помните: град размером в полсантиметра — это не опасно, но по голове всё равно больно.

Ранее Водоканал Петербурга предупредил жителей о сильных дождях 13 июня. По данным Гидрометцентра, в городе может выпасть около 10 миллиметров осадков, а в некоторых районах — до 18 миллиметров. Горожан просят не оставлять машины в низинах — там вода скапливается в первую очередь.