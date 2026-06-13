Машины в низинах не ставить! Петербург может утонуть в осадках 13 июня

Водоканал Северной столицы предупредил горожан о предстоящих ливнях 13 июня. По данным Гидрометцентра, в Петербурге может выпасть около 10 миллиметров осадков, а в отдельных районах до 18 миллиметров. На местах дежурят 73 бригады, однако жителям советуют не парковаться в низинах.

Система водоотведения исправна и готова к приёму стока, но при особо сильных ливнях поток может превысить пропускную способность сетей, тогда на улицах возможны временные скопления воды, которые полностью уйдут в систему в течение непродолжительного времени, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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