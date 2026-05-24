Качели от жары до заморозков: Прогноз погоды на июнь 2026 в России Оглавление Июнь 2026: общая характеристика месяца Причины погодных аномалий: Эль-Ниньо и столкновение воздушных масс Прогноз погоды по регионам России на июнь 2026 Москва и Центральная Россия Санкт-Петербург и Северо-Запад Юг России (Краснодарский край, Крым, Ростовская область) Поволжье и Урал Сибирь Дальний Восток Климатические контрасты: от жары до ночных заморозков Календарь погоды на июнь 2026: по декадам Глобальное потепление и тренды: как изменился климат в России Как подготовиться к «температурным качелям» и погодным рискам Прогноз погоды на июнь 2026: часто задаваемые вопросы Июнь 2026 будет жарким или холодным? Когда ждать первых летних дней в Москве? Будет ли дождливо на юге России в июне? Ожидаются ли заморозки в июне 2026 года? Правда ли, что погода в июне будет связана с явлением Эль-Ниньо? Влияет ли солнечная активность на погоду в июне? Заключение

Июнь 2026 года станет одним из самых контрастных первых летних месяцев за последнее десятилетие: в большинстве регионов России температура ожидается выше климатической нормы, однако рядом с аномальной жарой на юге соседствуют ночные заморозки в Сибири и бурные грозы в центре страны. Синоптики ожидают «температурные качели» — с резкими перепадами температуры и сменой погоды. Причина этой нестабильности — начало нового цикла Эль-Ниньо, зафиксированного ведущими мировыми метеослужбами.

Июнь 2026: общая характеристика месяца

По прогнозам Гидрометцентра России, в июне умеренно тёплая погода будет сменяться кратковременными периодами жары до +30 °C, однако многодневного непрерывного зноя ждать не стоит. В первой половине месяца средняя дневная температура по стране составит от +18 до +23 °C, ночи останутся прохладными, а атмосферный фронт принесёт дожди. В большинстве федеральных округов температура будет превышать норму на 1–3 °C.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина подчёркивает: точно прогнозировать аномальные явления возможно лишь на трое суток вперёд, поэтому окончательные данные по июню будут опубликованы в самом конце мая.

Тем не менее общий фон уже определён: жара выше нормы, неравномерные осадки, риски засухи на юго-востоке и заморозки на севере Сибири. Климатолог Сергей Верховец подтверждает: лето 2026-го будет полным контрастов — одним регионам предстоит пережить аномальный зной, другим — проливные дожди, третьим — засуху.

Причины погодных аномалий: Эль-Ниньо и столкновение воздушных масс

Главная причина погодной нестабильности — столкновение разнородных воздушных масс над европейской территорией России. С запада атлантические циклоны несут влажный и прохладный воздух, тогда как с юго-востока азиатские антициклоны гонят раскалённые массы из Казахстана и Средней Азии. На линии их столкновения и возникают резкие «температурные качели», ливни и шквалистый ветер.

Фоновым усилителем нестабильности служит возвращение Эль-Ниньо. По данным NOAA от 14 мая 2026 года, вероятность формирования этого климатического явления в период с мая по июль составляет 82%, а к декабрю 2026-го поднимается до 96%. Эль-Ниньо повышает вероятность блокирующих антициклонов — длительных засушливых и жарких периодов над материковой частью России. Похожая конфигурация складывалась в 2009–2010 годах, после чего наступило аномально жаркое лето 2010 года. Глава РАН Геннадий Красников связывает подобные сценарии с глобальным потеплением, которое делает климат России всё более континентальным.

Эль-Ниньо (с испанского – «мальчик») — природное климатическое явление, которое возникает в экваториальной зоне Тихого океана раз в 2–7 лет и заключается в аномальном потеплении поверхностных вод на 0,5°C и выше относительно нормы. Это нарушает привычную циркуляцию ветров: пассаты, обычно дующие с востока на запад и «сгоняющие» тёплую воду к берегам Азии и Австралии, слабеют или разворачиваются — и тёплая вода растекается обратно к побережью Южной Америки.

Изменение температуры океана меняет испарение, перераспределяет осадки и смещает атмосферные фронты по всему миру: одни регионы накрывает жара и засуха, другие — проливные дожди и наводнения. Для России Эль-Ниньо означает прежде всего рост вероятности блокирующих антициклонов — долгих периодов сухой жаркой погоды, по аналогии с аномальным летом 2010 года.

Прогноз погоды по регионам России на июнь 2026

Москва и Центральная Россия

В Москве и Центральном федеральном округе июнь прогнозируется теплее нормы на 1–2 °C. Днём температура составит +20…+24 °C, ночью — +13…+18 °C; влажность воздуха 42–55%, ветер преимущественно северо-западный 3–4 м/с. В середине месяца ожидаются сильные краткосрочные ливни, грозы и кратковременное похолодание до +18 °C.

Жаркий май стал прелюдией к нестабильному июню. 20 мая температура в Москве превысила +30 °C и побила рекорд, державшийся 129 лет: прежний суточный максимум для этого дня составлял +29,7 °C и был зафиксирован ещё в 1897 году. Накануне, 19 мая, столбики термометра на ВДНХ поднялись до +30,3 °C — на 0,1 °C выше рекорда 1979 года. Синоптик Шувалов охарактеризовал эту погоду как июльскую, отметив превышение нормы на 8–10 градусов.

Аномально жаркая погода продержится в Центральной России до конца рабочей недели: температура сохранится на 6–9 градусов выше нормы, в Москве до 22 мая — +28…+32 °C. 23 мая с запада на восток через ЦФО пройдёт холодный атмосферный фронт циклона с центром над севером европейской территории России: температура понизится на 5–8 градусов до нормальных значений, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами 15–20 м/с.

Санкт-Петербург и Северо-Запад

В Санкт-Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа июнь ожидается теплее климатической нормы. Погода будет преимущественно облачной и сухой, дожди — в основном в первой половине месяца. Средняя дневная температура составит +18…+20 °C, ночная — около +13 °C; давление держится на отметке 758–761 мм рт. ст., влажность — около 71%, ветер западный 3–4 м/с. Температура в регионе останется в пределах нормы или немного выше, без экстремальных значений.

Юг России (Краснодарский край, Крым, Ростовская область)

На юге страны июнь 2026-го станет самым жарким в стране: в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях температура устойчиво превысит норму на 2–3 °C. Днём воздух прогревается до +29 °C, в отдельные периоды — до +35 °C. На Черноморском побережье (Сочи, Адлер) чуть прохладнее — около +25 °C, купальный сезон начнётся раньше обычного. В степных районах Волгоградской, Астраханской и Саратовской областей, а также в Калмыкии прогнозируется серьёзный дефицит осадков и риск засухи.

Поволжье и Урал

В Казани и Поволжье средняя температура в июне составит около +18 °C, в Волгоградской области воздух прогреется до +28…+30 °C. Кратковременные дожди ожидаются в середине месяца, осадки близки к норме, однако в степях сохраняется риск засухи. В Екатеринбурге июнь будет немного прохладнее нормы: средняя температура составит около +13 °C, преобладает облачная погода с западными ветрами. По данным Гидрометцентра, температура в Приволжском и Уральском федеральных округах в июне может превышать норму примерно на 1 °C.

Сибирь

В Сибири июнь будет разделён резким климатическим контрастом. На юге региона — засушливая погода и высокий риск лесных пожаров; Якутия и юг Чукотки также входят в зону пожарной опасности. В Центральной Сибири и Забайкалье возможны резкие похолодания до –1 °C. Жители Республики Коми, Архангельской области и Центральной Сибири не должны рассчитывать на ранний летний зной: синоптики прогнозируют здесь температуру ниже обычного.

Дальний Восток

На Камчатке в июне прогнозируется засушливая погода с повышенным риском лесных пожаров. В западных и внутренних районах Якутии, а также в материковых районах Магаданской области ожидается более холодная погода относительно нормы. Осадки на большей части Дальнего Востока будут распределены неравномерно: в прибрежных районах ожидается умеренное количество дождей, тогда как в глубине материка возможна нехватка осадков.

Климатические контрасты: от жары до ночных заморозков

Ключевой особенностью июня 2026 года станет одновременное сосуществование полярных погодных сценариев. Пока на юге страны фиксируются значения до +35 °C, в Забайкалье столбики термометра опускаются до –1 °C ночью, а в Центральной Сибири возможен мокрый снег на севере. Такой разрыв — около 36 °C между крайними точками — может сделать июнь 2026-го самым контрастным месяцем в плане погоды за последние несколько лет.

Разрыв обусловлен не только географией, но и динамикой атмосферных фронтов. Блокирующий антициклон, который стабилизирует жаркую и сухую погоду на юге, одновременно «запирает» холодный арктический воздух в северных и восточных регионах. Климатолог Сергей Верховец поясняет, что именно с этим механизмом связаны долгие периоды аномальной жары, которые стали повторяться всё чаще. Именно такие блокировки NOAA связывает с активизацией Эль-Ниньо в 2026 году.

Календарь погоды на июнь 2026: по декадам

1–10 июня

В Москве и Черноземье — сухо и жарко, +22…+27 °C. На юге страны воздух прогревается до +32 °C. Дожди редкие, в основном кратковременные.

11–20 июня

Возможное похолодание в Центральной России до +18 °C после прохождения серии гроз. На юге — сильные ливни с кратковременным снижением температуры, после — возврат жары. В Поволжье — дожди в середине декады.

21–30 июня

Возвращение жары в центральных регионах до +31°C. На юге — до +35 °C. В Сибири и Забайкалье сохраняются опасность ночных заморозков и пожарная угроза.

Глобальное потепление и тренды: как изменился климат в России

Происходящее в мае – июне 2026 года — не случайное отклонение, а проявление долгосрочного тренда. По оценкам ВМО, опубликованным в апреле 2026 года, Эль-Ниньо должен развиться в период с мая по июль, а его влияние охватит всё Северное полушарие. Новые модели ECMWF и NOAA показывают, что во второй половине 2026 года аномалии температуры поверхности Тихого океана могут превысить +3 °C, а пик потепления придётся на конец 2026-го – начало 2027 года.

Для России Эль-Ниньо означает прежде всего рост вероятности блокирующих антициклонов, именно тех синоптических ситуаций, которые стояли за рекордным летом 2010 года. Тогда Центральная Россия пережила волну жары с температурами +35…+40 °C и масштабными торфяными пожарами.

Глава РАН Геннадий Красников подчеркивает: глобальное потепление делает климат России более континентальным — с более жарким летом, более суровыми зимами и экстремальными переходными состояниями между ними.

Как подготовиться к «температурным качелям» и погодным рискам

Синоптики рекомендуют подготовиться к любой погоде. На даче стоит держать под рукой тёплую одежду: даже в разгар лета ночные температуры в центре страны могут резко опускаться после грозового фронта. Следить за краткосрочными прогнозами — особенно перед выездами и поездками — нужно ежедневно, поскольку ситуация меняется за 12–24 часа.

Жителям южных регионов с риском засухи рекомендуется заблаговременно создать запас питьевой воды и обеспечить кондиционирование помещений. В Москве и Центральной России в периоды жары до +30 °C важно соблюдать питьевой режим: не менее 1,5–2 л воды в сутки, ограничить физическую активность в дневные часы. В зонах пожарной опасности — Сибири, Поволжье, Забайкалье — МЧС России призывает избегать разведения открытого огня и регулярно проверять состояние лесных массивов вблизи населённых пунктов.

Прогноз погоды на июнь 2026: часто задаваемые вопросы

Июнь 2026 будет жарким или холодным?

В большинстве регионов России — теплее нормы на 1–3 °C. Жара до +35 °C ожидается на юге страны; в центре и на Урале возможны перепады от +18 до +28 °C в течение одной недели.

Когда ждать первых летних дней в Москве?

Фактически лето пришло в Москву уже в мае: 19–20 мая зафиксированы рекордные +30,3 °C и +30 °C соответственно — показатели, типичные для июля. В первой декаде июня ожидается комфортная тёплая погода +22…+27 °C.

Будет ли дождливо на юге России в июне?

На Черноморском побережье осадки прогнозируются в пределах нормы. В степных районах Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей синоптики прогнозируют чередование засушливых периодов с кратковременными ливнями и грозами; в Калмыкии и Астраханской области — устойчивый дефицит осадков.

Ожидаются ли заморозки в июне 2026 года?

Да, в ряде регионов. В Забайкалье ночные температуры могут опускаться до –1 °C, в Центральной Сибири на севере — мокрый снег. В европейской части России и на юге заморозки в июне не ожидаются.

Правда ли, что погода в июне будет связана с явлением Эль-Ниньо?

Да. По данным NOAA на 14 мая 2026 года, вероятность формирования Эль-Ниньо в период с мая по июль составляет 82%. Явление усиливает блокирующие антициклоны над Россией, провоцируя длительную жару и засухи.

Влияет ли солнечная активность на погоду в июне?

Солнечная активность оказывает косвенное влияние на климат, однако в краткосрочной перспективе (месяц-сезон) определяющую роль играют атмосферная динамика и крупные климатические феномены, прежде всего Эль-Ниньо и движение циклонов. Специалисты Гидрометцентра при составлении сезонных прогнозов ориентируются в первую очередь на данные метеорологических моделей, а не на солнечные циклы.

Заключение

Июнь 2026 года в России — месяц ярких контрастов. Синоптики обещают «температурные качели», чередование зноя и похолоданий практически во всех регионах страны. Официальный прогноз Гидрометцентра подтверждает: температура в целом будет выше нормы. На фоне формирующегося Эль-Ниньо с вероятностью 82% синоптики призывают следить за актуальными краткосрочными прогнозами и заблаговременно готовиться к любому сценарию — от жары до ночных заморозков.

Авторы Анна Розанова