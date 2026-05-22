Земля будет иссушена, России приготовиться: чем грозит миру супер-Эль-Ниньо 2026 Оглавление Что такое Эль-Ниньо и чем он отличается от Ла-Нинья Почему это явление называют «супер» и самым мощным за 150 лет Прогнозы ведущих мировых метеоцентров на 2026 год Пик и интенсивность: какие температурные аномалии ожидаются Глобальные последствия супер-Эль-Ниньо по регионам мира Прогноз для России: где и когда ждать аномальную жару Блокирующие антициклоны и сравнение с аномальным летом 2010 года Прогноз на 2027 год: рекорд жары может быть побит Как подготовиться к аномальной жаре, засухе и пожарам Эль-Ниньо 2026: часто задаваемые вопросы (FAQ) Что такое Эль-Ниньо простыми словами? Чем отличается Ла-Нинья от Эль-Ниньо? Когда начнётся Эль-Ниньо в 2026 году? Действительно это супер-Эль-Ниньо и правда ли он сильнейший за 150 лет? Какие страны пострадают от Эль-Ниньо больше всего в 2026 году? Какая погода ждёт россиян летом 2026 из-за Эль-Ниньо? Означает ли Эль-Ниньо, что 2026 год станет самым жарким в истории? Когда закончится Эль-Ниньо 2026? Что такое супер-Эль-Ниньо 2026? Прогнозы NOAA, ECMWF и ВМО. Когда начнётся, как повлияет на Россию (жара, засуха). Сравнение с 2010 годом и практические советы 22 мая, 06:01

Что такое Эль-Ниньо и чем он отличается от Ла-Нинья

Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, которое проявляется в аномальном потеплении воды в восточной части Тихого океана у побережья Южной Америки. Оно влияет на атмосферные циркуляции, глобальные температуры и погодные условия по всему миру. Проявление Эль-Ниньо происходит примерно каждые 2–7 лет и обычно длится несколько месяцев, но может менять погодный баланс на всей планете.

Многие путают Эль-Ниньо с другим явлением – Ла-Нинья. Эль-Ниньо («мальчик») — характеризуется повышением температуры океанской воды, что приводит к росту глобальной температуры и усилению экстремальных погодных явлений: сильные дожди в Америке, засухи в Австралии и Азии. Ла-Нинья («девочка») — противоположное явление: вода в тех же районах охлаждается, что вызывает обратные эффекты: холодные зимы в Северной Америке, засухи в южной части континента и увеличенные осадки в Юго-Восточной Азии.

Эти два состояния являются противоположными фазами колебаний Тихоокеанской температуры, известными как ENSO (El Niño–Southern Oscillation). Эль-Ниньо чаще ассоциируется с глобальным потеплением и экстремальными климатическими событиями, тогда как Ла-Нинья приносит прохладу и дождливые условия в других регионах.

Ученые подчёркивают, что Эль-Ниньо напрямую влияет на формирование блокирующих антициклонов, что делает некоторые регионы подверженными аномальной жаре, засухам и лесным пожарам. В России такое явление может приводить к многонедельным периодам высокой температуры и недостатку осадков, особенно в европейской части страны.

Почему это явление называют «супер» и самым мощным за 150 лет

Эль-Ниньо 2026 года уже называют «супер» по нескольким ключевым причинам. Во-первых, прогнозируемое повышение температуры поверхностных вод Тихого океана может превысить +2°C, что соответствует порогу «супер-Эль-Ниньо». Для сравнения, типичное Эль-Ниньо сопровождается аномалией от +0,5 до +1,5 градуса.

Во-вторых, современные климатические модели, включая расчёты NOAA, ECMWF и JMA, указывают на быстрое развитие явления: от нейтральной фазы к экстремальному потеплению может пройти всего несколько месяцев. Это стало возможным благодаря волнам Кельвина — подводным потокам тёплой воды, которые ускоряют распределение тепла по экваториальному Тихому океану.

Ключевые показатели супер-Эль-Ниньо 2026:

Температурная аномалия: медианные прогнозы моделей — около +2,2°C к сентябрю, отдельные сценарии допускают рост до +4,5°C.

Глобальная вероятность: ECMWF оценивает вероятность 100%, NOAA — около 62–70% для летних месяцев, JMA — 70% с высокой степенью уверенности.

Интенсивность и скорость развития: переход к экстремальной фазе может стать самым быстрым в истории наблюдений, что делает явление уникальным по своей динамике.

Учёные предупреждают, что «супер» в данном контексте — не просто громкое название. Рекордные температуры океана вызывают цепную реакцию в атмосфере: формируются мощные блокирующие антициклоны, усиливаются засухи, наводнения и экстремальные штормы по всему миру. В этом смысле Эль-Ниньо 2026 может превысить все предыдущие события по глобальному воздействию на климат.

Прогнозы ведущих мировых метеоцентров на 2026 год

Супер-Эль-Ниньо 2026 уже фиксируется ведущими климатическими центрами мира. NOAA (США), ECMWF (Европа), JMA (Япония) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сходятся во мнении: явление формируется с беспрецедентной силой и его влияние будет глобальным.

NOAA прогнозирует переход от нейтральной фазы к Эль-Ниньо в июне–августе 2026 с вероятностью 62% и сохранение эффекта как минимум до конца года. По данным NOAA, активная фаза проявится в августе и будет набирать силу к сентябрю–октябрю.

JMA оценивает вероятность развития Эль-Ниньо летом 2026 на уровне 70% с постепенным усилением температурной аномалии в августе.

ECMWF фиксирует 100%-ную вероятность наступления супер-Эль-Ниньо, прогнозируя рекордное потепление поверхностных вод Тихого океана. Модели ECMWF также указывают на возможность экстремальных температур выше трёх градусов к осени 2026 года.

Эти данные подчёркивают необычную динамику явления: переход к активной фазе идёт быстрее, чем при большинстве предыдущих Эль-Ниньо, что увеличивает риск формирования аномально жарких и засушливых условий в различных регионах мира.

Пик и интенсивность: какие температурные аномалии ожидаются

По оценкам специалистов, медианное значение аномалии может составить 2,2 градуса к сентябрю 2026 года, при этом максимальные показатели оцениваются в 4,5 градуса, что может стать рекордным значением за 150 лет. Также прогнозируется повышение длительности аномальной жары: в ряде регионов планеты высокий температурный фон сохранится до конца 2026 года.

Особенность нынешнего супер-Эль-Ниньо — это не только высокая температура океана, но и её воздействие на атмосферную циркуляцию. Волны Кельвина ускоряют перенос тепла, вызывая формирование блокирующих антициклонов и долгие периоды засухи. В совокупности это создаёт угрозу для сельского хозяйства, энергетики и водоснабжения на многих континентах.

Глобальные последствия супер-Эль-Ниньо по регионам мира

Согласно прогнозам, супер-Эль-Ниньо окажет масштабное влияние на климат и экономику большинства регионов планеты. Влияние будет неравномерным: одни страны столкнутся с катастрофическими наводнениями, другие — с засухами и экстремальной жарой.

Так, в Америке, на Ближнем Востоке, и в Юго-Восточной Азии возможны сильные дожди и наводнения, оползни и разрушение инфраструктуры. Особенно уязвимыми остаются прибрежные районы Южной Америки и низменности Бангладеш.

Австралия, Индия и Африка, наоборот, могут столкнуться с долгими засухами, экстремальными температурами и дефицитом осадков. В Индии и южной части Африки ожидаются проблемы с водоснабжением, что напрямую скажется на урожае и продовольственной безопасности.

В Европе ожидаются аномальная жара летом и засухи в центральной и восточной части, при этом западные регионы могут столкнуться с повышением осадков зимой, что создаст риск наводнений.

Экстремальные погодные условия могут вызвать серьёзные экономические последствия. Эксперты предупреждают о возможном снижении урожайности риса, пальмового масла, сахара и кукурузы в Азии и Южной Америке.

Дефицит воды в засушливых регионах повышает риск перебоев с питьевой водой и снижает эффективность гидроэлектростанций.

В свою очередь, рост температуры воздуха создаст дополнительную нагрузку на энергосистемы из-за кондиционирования, а засуха снизит гидроэнергетический потенциал.

Предварительные оценки ущерба от климатических аномалий могут исчисляться десятками миллиардов долларов только в сельском хозяйстве и инфраструктуре.

Прогноз для России: где и когда ждать аномальную жару

Супер-Эль-Ниньо 2026 создаёт для России высокий риск повторения сценария аномально жаркого лета 2010 года, когда блокирующие антициклоны привели к длительной засухе и масштабным лесным пожарам.

В европейской части России прогнозируются температуры выше нормы на 2–4 градуса в июне, местами — до 5. Наибольшая жара ожидается в Центральной России и Поволжье.

Июль может стать пиком жары и засухи. В Центральной России дневные температуры могут достигать 27–30 градусов выше нуля, а в южных регионах — выше +32 градусов.

В августе, согласно прогнозам, жара сохранится на Урале и в Сибири, в европейской части возможен постепенный спад температур к +16 градусам к концу месяца.

Под особой угрозой аномалий находятся Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа. В этих регионах аномальная жара может сочетаться с дефицитом осадков, увеличивая вероятность лесных и торфяных пожаров.

Блокирующие антициклоны и сравнение с аномальным летом 2010 года

Блокирующие антициклоны — это крупные и малоподвижные области высокого давления в атмосфере, которые могут длительное время «запирать» воздух над территорией. Они играют ключевую роль в формировании длительных периодов жары и засухи, особенно в условиях «супер-Эль-Ниньо».

Когда антициклон формируется над европейской частью России, влажные атлантические циклоны не могут проникнуть на территорию страны и осадки практически отсутствуют. Кроме того, воздушная масса нагревается, создавая стабильную жару на несколько недель или месяцев.

Летом 2010 года из-за такого циклона температура воздуха в европейской части России была выше нормы на 3–5 градусов, с пиковыми значениями до +38 градусов в отдельных регионах. Засуха привела к массовым пожарам, потере урожая и дефициту воды в городах.

В 2026 году супер-Эль-Ниньо может создать схожую ситуацию, но с ещё более высокими температурными аномалиями. Прогнозы ECMWF и NOAA указывают на медианные значения +2,2 градуса к сентябрю, а в отдельных сценариях — до +4,5 градуса, что делает лето потенциально более экстремальным, чем в 2010 году.

Прогноз на 2027 год: рекорд жары может быть побит

«Супер-Эль-Ниньо 2026» создаёт условия для долгосрочного влияния на климат в последующие годы. Даже после ослабления явления аномальные температуры океана сохраняются, продолжая воздействовать на атмосферную циркуляцию.

Модели ECMWF и NOAA указывают, что тёплая фаза океана может сохраняться в 2027 году, повышая вероятность нового экстремального летнего сезона. Если 2026 год не станет абсолютным рекордсменом по жаре, 2027-й имеет все шансы превысить показатели предыдущего года.

Центральная Россия, Урал и Сибирь могут остаться под угрозой повторения аномальных температур с возможностью длительных засух и лесных пожаров.

Повторение «супер-Эль-Ниньо» в 2027 году приведёт к усилению экстремальных климатических явлений по всему миру: наводнения в Южной Америке, засухи в Индии и Африке, аномальная жара в Европе.

Почему вероятность рекорда высока:

остаточное тепло океана — даже после формального завершения супер-Эль-Ниньо вода остаётся тёплой, влияя на атмосферу;

цепная реакция блокирующих антициклонов — повторное формирование крупных областей высокого давления создаёт длительные периоды засухи и жары;

совпадение с глобальной тенденцией потепления — текущий климатический фон делает экстремальные температуры более вероятными, чем в прошлом.

Эксперты предупреждают: 2027 год может стать новым испытанием для человечества и экономики, особенно для стран, уязвимых к экстремальной жаре и засухе. Своевременная подготовка к летнему сезону и адаптация инфраструктуры остаются критически важными.

Как подготовиться к аномальной жаре, засухе и пожарам

Супер-Эль-Ниньо создаёт для России условия повышенной опасности: длительная жара, засуха и высокий риск лесных пожаров. Эксперты советуют заранее подготовиться к этим экстремальным погодным условиям.

Для населения:

запас воды: предусмотреть хранение питьевой воды на несколько дней, особенно в регионах с ограниченным водоснабжением;

защита от жары: ограничить пребывание на солнце в часы пик (с 11:00 до 16:00), использовать лёгкую одежду и головные уборы;

метеозависимым людям: контролировать здоровье, особенно при сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваниях; иметь под рукой необходимые лекарства;

использовать кондиционеры разумно, чтобы избежать перегрузки электросети.

Для дач и фермерских хозяйств:

подключить капельное орошение, проверить насосы и ёмкости для воды;

отдавать предпочтение засухоустойчивым растениям, сократить площади полива;

мульчирование почвы и использование укрывных материалов для снижения испарения влаги.

Пожарная безопасность:

запрет на костры: не разжигать огонь в лесу и на торфяниках;

очистка территории: убрать сухую траву и ветки вокруг жилья и дач;

информационная готовность: следить за предупреждениями МЧС и региональных служб о пожарной опасности.

Эль-Ниньо 2026: часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое Эль-Ниньо простыми словами?

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором вода в восточной части Тихого океана становится аномально тёплой. Это потепление влияет на атмосферу, вызывая изменения климата по всему миру: сильные дожди в одних регионах и засухи в других.

Чем отличается Ла-Нинья от Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо («мальчик») — потепление океана, повышение глобальной температуры и экстремальные климатические явления.

Ла-Нинья («девочка») — похолодание океана, которое вызывает противоположные эффекты: более холодные зимы, засухи в южных регионах и усиление дождей в Юго-Восточной Азии.

Когда начнётся Эль-Ниньо в 2026 году?

Согласно прогнозам NOAA, переход от нейтральной фазы к Эль-Ниньо начнётся в июне–августе 2026, с постепенным усилением эффекта к осени. JMA прогнозирует аналогичные сроки с вероятностью развития до 70%.

Действительно это супер-Эль-Ниньо и правда ли он сильнейший за 150 лет?

Да. Температурная аномалия поверхности океана может превысить 2 градуса, а в отдельных случаях — до 4,5 градуса.

Какие страны пострадают от Эль-Ниньо больше всего в 2026 году?

От наводнений и оползней могут пострадать Южная и Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток; от засухи и экстремальной жары — Австралия, Индия, Африка; аномальная жара, засухи, но также локальные сильные осадки зимой грозят Европе.

Какая погода ждёт россиян летом 2026 из-за Эль-Ниньо?

В июне ожидается температура на 2–5 градусов выше нормы, формируются первые блокирующие антициклоны. В июле наступит пик жары: в Центральной России – до 30 градусов, на юге — до +32, засуха и высокий риск пожаров. В августе прогнозируется постепенное снижение температуры в европейской части до +16 градусов, жара сохранится на Урале и в Сибири.

Означает ли Эль-Ниньо, что 2026 год станет самым жарким в истории?

Вероятность высокая, но не стопроцентная. Экстремальные температуры в отдельных регионах могут побить исторические рекорды, но глобальная температура года зависит от других климатических факторов.

Когда закончится Эль-Ниньо 2026?

Большинство моделей прогнозируют ослабление явления к концу 2026 года, однако остаточное тепло океана и его воздействие на атмосферу могут сохраняться в 2027 году, продолжая повышать риск экстремальных температур.

Авторы Альмир Хабибуллин