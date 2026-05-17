Климатолог предсказал Москве субтропический климат и пальмы вместо берёз

В Москве могут начаться появляться пальмы вместо берёз, если человечество продолжит бездействовать в вопросах экологии. Такое мнение выразил климатолог Михаил Юлкин в беседе с изданием «Абзац».

Специалист пояснил, что в атмосфере накапливаются парниковые газы, из-за чего усиливается тепловой эффект и на планету поступает больше космического тепла. Он обратил внимание, что столичная погода уже сейчас напоминает климат Воронежа и других южных городов. Если человечество проигнорирует экологические проблемы, привычный облик города изменится полностью.

«В атмосфере происходит накопление углекислого и других парниковых газов, из-за чего усиливается парниковый эффект, количество тепла, которое к нам приходит из космоса, увеличивается. Если мы на все плюнем, то и пальмы будут в Москве вместо берёз», — предупредил он.

Главным виновником потепления Юлкин назвал деятельность людей. Он предостерёг, что при бездействии изменения климата станут катастрофическими.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил, что неконтролируемое потребление вещей шопоголиками напрямую разгоняет климатический кризис. По его словам, купленные без нужды товары быстро отправляются на свалки, провоцируя перепроизводство и рост вредных выбросов. Он объяснил, что многим людям просто хочется похвастаться статусом или они не способны вовремя прекратить покупки. В итоге мусорная нагрузка на природу возрастает многократно.