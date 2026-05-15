Пот больше не спасёт: Учёный предупредил о новом климатическом кошмаре

Пот может перестать эффективно охлаждать человека в условиях растущей влажности и температуры. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. По его словам, привычный механизм терморегуляции может оказаться неэффективным при новых климатических условиях.

«Человек приспособился охлаждаться за счёт испарения пота. Но если влажность высокая, пот просто не испаряется, и этот механизм перестаёт работать», — объяснил специалист.

Учёный отметил, что эффективность охлаждения напрямую зависит от количества влаги в воздухе. При высокой относительной влажности воздуху почти «некуда принимать» дополнительную воду, поэтому испарение резко замедляется.

«Когда влажность достигает 95–99%, в воздухе остаётся совсем мало места для дополнительной влаги. Пот почти не испаряется, и человек начинает перегреваться даже в тени», — подчеркнул Карнаухов.

По его словам, сама по себе высокая влажность существовала всегда, однако из-за изменения климата её влияние на организм усиливается. При умеренной температуре влажный воздух может даже усиливать ощущение холода, но в жару эффект становится противоположным.

В качестве примера климатолог привёл пустынные регионы. В Сахаре, где влажность нередко опускается ниже 10%, люди легче переносят высокие температуры именно благодаря быстрому испарению пота.

«Бедуины способны переносить около 40 градусов, потому что пот испаряется эффективно. А при высокой влажности даже такая температура становится тяжёлой», — отметил он.

Карнаухов подчеркнул, что речь идёт не о далёком будущем, а о вероятных сценариях ближайших лет. Всё зависит от региона и погодных аномалий, включая блокирующие антициклоны, подобные тем, которые вызвали экстремальную жару в России в 2010 году.

По словам эксперта, подобные периоды могут повториться практически в любой год, а их интенсивность способна превзойти прошлые рекорды.

«Вопрос уже не в том, будет ли жара, а в том, насколько экстремальной она окажется», — заявил климатолог.

При этом он добавил, что вероятность аномально жаркого лета в этом году ниже из-за большого количества осадков и запасов влаги в почве.

Отдельно специалист посоветовал людям из групп риска — пожилым, а также пациентам с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями — заранее готовиться к возможным волнам жары. В частности, стоит обратить внимание на кондиционеры, которые снижают не только температуру воздуха, но и влажность.

