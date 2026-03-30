Учёные заявили, что в этом году Эль-Ниньо принесёт в Россию аномальное лето

Природный феномен Эль-Ниньо, который начнётся летом 2026 года, может стать самым мощным за десятилетие, но катастрофических последствий для России не прогнозируется. Об этом «Вечерней Москве» рассказали кандидат физико-математических наук Татьяна Ледащева и доцент Владимир Пинаев.

По словам Ледащевой, Эль-Ниньо — это нагревание экваториальной части Тихого океана в среднем на 3 градуса, что приводит к повышению глобальной температуры на 0,2 градуса. Явление сменяет Ла-Нинья каждые 2–7 лет. Оно уже вызывало аномальную жару в Москве в 2010 и 2024 годах. Нынешний цикл, по прогнозам, окажется самым сильным за последние десять лет.

Пинаев отметил, что последствия Эль-Ниньо предсказуемы и не несут катастрофических неожиданностей. В России лето может стать более жарким, а зима — морознее, но это укладывается в обычные климатические колебания. Для метеозависимых людей возможны локальные скачки давления и влажности, но критического влияния ждать не стоит.

«Бояться явлений, на которые мы не можем повлиять, не стоит. Хотя бы потому, что это бессмысленно», — сказала Ледащева.

Ранее синоптик заявил, что грядущее Эль-Ниньо, вероятно, будет самым мощным за последнее десятилетие. Метеорологи говорят, что процесс начнётся в в период с июня по август и продлится как минимум до конца 2026 года. Наиболее мощным он будет зимой.