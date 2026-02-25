Москвичей призвали готовиться к аномальной жаре и нашествию насекомых летом

Лето в Москве в этом году может оказаться аномально жарким, полагает ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв. По его оценке, нынешняя зима выдалась холоднее предыдущих, а среднегодовая температура воздуха держится примерно на одном уровне. Поэтому, если один сезон значительно холоднее нормы, другой может стать аномально тёплым, чтобы сохранить баланс.

Что касается нашествия комаров, эколог Илья Рыбальченко объяснил, что это зависит от скорости таяния снега. При быстром потеплении и активном сходе снега насекомые могут проснуться одновременно, и тогда их численность резко возрастёт. Если же таяние будет постепенным, комары будут появляться медленно, неделя за неделей.

Однако оба эксперта сошлись во мнении, что точный прогноз на лето за несколько месяцев сделать невозможно. Киселёв подтвердил, что преждевременные предсказания ненадёжны, а Рыбальченко напомнил, что нынешнюю снежную зиму прошлым летом не предсказал никто. Поэтому лето с равной вероятностью может оказаться как засушливым, так и дождливым.

«Достоверные прогнозы в средних широтах эксперты могут дать не ранее чем за 15 суток. Но наиболее точными являются данные, которые были предоставлены за трое суток до предполагаемого события», — отметил климатолог в беседе с «Вечерней Москвой».

К слову, зима 2025–2026 в европейской части России выдалась по‑настоящему снежной и морозной. Всех интересует: будет ли возможность погреться летом? Правда ли, что обещают новые рекорды, как рано придёт весна и каким будет лето 2026 года — в материале Life.ru.