Первый день весны порадует москвичей потеплением до +4

В первое воскресенье весны Москву и область ждёт потепление сразу до плюс 4 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

1 марта погода будет облачной, а из-за небольших осадков температура составит от минус 1 до плюс 4 градусов в Москве и Московской области. Потепление будет сопровождать юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.

В последний день зимы, 28 февраля, днём ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. А в пятницу, 27 февраля, при облачной с прояснениями погоде и небольших осадках воздух прогреется от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — до минус 4 — плюс 1.

В Гидрометцентре пояснили, что влияние Атлантики на европейскую территорию России усиливается и «поддержит курс на весну». Западно-восточный перенос воздушных масс в сочетании с сезонными астрономическими факторами обеспечит устойчивый рост средней суточной температуры.

Синоптики предупреждают, что днём будет довольно тепло, а по ночам — всё ещё минус, поэтому гололедица никуда не денется. Аккуратность на дорогах не отменяется.

Ранее синоптик заявил, что идущий в Москве снегопад будет длиться более суток. При этом циклом, двигавшийся к центральным областям Европейской России, внезапно сбавил силу, поэтому с погодой всё не так плохо, как могло бы быть.