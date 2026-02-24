Новый снегопад в Москве продлится более суток
Обложка © Life.ru
Циклон, который двигался к центральным областям Европейской России, неожиданно сбавил обороты и начал терять силу. Из-за изменения траектории и замедления циклона снег доберётся до Москвы после 9-10 часов утра, да и тем уже не будет таким сильным, как ожидалось, сообщил у себя в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
В столице сегодня выпадет 3-6 миллиметров осадков, на севере области — ещё меньше. Лишь в южных и западных районах местами возможно превышение категории «сильные осадки» — там ожидается до 6-9 миллиметров.
Самым интенсивным снегопад станет в середине дня — с 13-14 до 16-17 часов. Затем осадки начнут ослабевать, но продолжатся ночью и в среду. Полностью циклон покинет регион только в ночь на четверг. К исходу дня сугробы подрастут: на севере области — на 2-4 сантиметра, в центре — на 4-6, а на юге — на 6-8 сантиметров.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве была зафиксирована рекордная высота снега, которой столица не видывала уже 72 года. Причиной этому стал балканский циклон «Валли», от удара которого город до сих пор восстанавливается.
