В Москве зафиксирована рекордная высота снега за 72 года

Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировала в столице исторический максимум высоты снежного покрова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров», — заявили в пресс-службе.

Напомним, 19 февраля на Москву обрушился балканский циклон «Валли». Он принёс в столицу сильный ветер и обильные снегопады, которые уже называют одними из самых мощных этой зимы. Из-за непогоды городские службы перевели на усиленный режим работы. На дорогах фиксируются заторы и осложнения движения, коммунальная техника работает в круглосуточном режиме. О том, кто же придумывает имена для циклонов, читайте на Life.ru.