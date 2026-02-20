Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 12:42

В Москве зафиксирована рекордная высота снега за 72 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировала в столице исторический максимум высоты снежного покрова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«20 февраля 2026 года в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров», — заявили в пресс-службе.

Аэропорты Москвы обслужили более 700 рейсов, несмотря на мощный снегопад
Аэропорты Москвы обслужили более 700 рейсов, несмотря на мощный снегопад

Напомним, 19 февраля на Москву обрушился балканский циклон «Валли». Он принёс в столицу сильный ветер и обильные снегопады, которые уже называют одними из самых мощных этой зимы. Из-за непогоды городские службы перевели на усиленный режим работы. На дорогах фиксируются заторы и осложнения движения, коммунальная техника работает в круглосуточном режиме. О том, кто же придумывает имена для циклонов, читайте на Life.ru.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Погода
  • Природа
  • Наука и технологии
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar