Аэропорты Москвы обслужили более 700 рейсов, несмотря на мощный снегопад

Московские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, несмотря на обрушившийся на столицу аномальный снегопад с порывистым ветром. Как сообщили в Минтрансе РФ, с начала суток воздушные гавани региона обслужили более 700 рейсов.

«Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад с порывами ветра, Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили с начала суток 706 рейсов: 369 на вылет и 337 на прилёт», — говорится в сообщении ведомства.

При этом без последствий не обошлось: восемь самолётов отправились на запасные аэродромы. Всего отменен 34 рейса (на прилет и вылет), включая шесть рейсов иностранных авиакомпаний. Ещё 50 рейсов задержаны более чем на два часа. В Минтрансе добавили, что ситуация находится под контролем, аэропорты работают на приём и отправку воздушных судов.

Напомним, 19 февраля на Москву обрушился балканский циклон «Валли». Он принёс в столицу сильный ветер и обильные снегопады, которые уже называют одними из самых мощных этой зимы. Из-за непогоды городские службы перевели на усиленный режим работы. На дорогах фиксируются заторы и осложнения движения, коммунальная техника работает в круглосуточном режиме. О том, кто же придумывает имена для циклонов, читайте на Life.ru.