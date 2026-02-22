Синоптик Леус сообщил, когда в Москве растает снег

Снежный покров в Москве может сохраниться до второй половины апреля. Об этом сообщил в своём Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Учитывая высоту нынешнего снежного покрова (70 см), можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдёт во второй декаде апреля и ближе к её окончанию», — пишет синоптик.

Ранее в Москве и области был объявлен жёлтый режим погодной опасности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду, кроме того, на некоторых участках трасс сохранится высокая вероятность скользкости. Период действия предупреждения о потенциальной опасности установлен с девяти утра до девяти вечера воскресенья, 22 февраля.