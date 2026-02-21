В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололёда

В Москве и области ввели жёлтый режим погодной опасности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре России, жителям региона стоит готовиться к порывистому ветру и образованию гололедицы на дорогах.

Представитель Гидрометцентра уточнил, что порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду, кроме того, на некоторых участках трасс сохранится высокая вероятность скользкости. Период действия предупреждения о потенциальной опасности установлен с девяти утра до девяти вечера воскресенья, 22 февраля.

По данным метеорологов, грядущей ночью осадков не предвидится. При этом в мегаполисе термометры покажут от семи до девяти градусов ниже нуля, а в областных городах — от минус семи до минус 12 градусов. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. В дневные часы воскресенья небо затянет облаками, пойдёт снег, местами умеренный. Воздух в Москве прогреется до минус 1–3 градусов, в Подмосковье ожидается от 1 до 6 градусов мороза.