В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололёда
Обложка © Life.ru
В Москве и области ввели жёлтый режим погодной опасности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоусловиями. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре России, жителям региона стоит готовиться к порывистому ветру и образованию гололедицы на дорогах.
Представитель Гидрометцентра уточнил, что порывы юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду, кроме того, на некоторых участках трасс сохранится высокая вероятность скользкости. Период действия предупреждения о потенциальной опасности установлен с девяти утра до девяти вечера воскресенья, 22 февраля.
По данным метеорологов, грядущей ночью осадков не предвидится. При этом в мегаполисе термометры покажут от семи до девяти градусов ниже нуля, а в областных городах — от минус семи до минус 12 градусов. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. В дневные часы воскресенья небо затянет облаками, пойдёт снег, местами умеренный. Воздух в Москве прогреется до минус 1–3 градусов, в Подмосковье ожидается от 1 до 6 градусов мороза.
Как сообщалось ранее, циклон «Валли» принёс в Москву рекордное количество осадков. На базовой метеостанции ВДНХ за день выпало 14 миллиметров снега, что уже превысило прежнее достижение для 19 февраля, установленное в 1970 году. При этом атмосферное давление в Москве снизилось до 736 миллиметров ртутного столба. Помимо столичного региона, снежные завалы зафиксированы в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Татарстане, Удмуртии, Башкирии и Пермском крае.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.