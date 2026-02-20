В Москве за сутки выпали рекордные 14 миллиметров осадков

Циклон «Валли» принёс в Москву рекордное количество осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ за день выпало 14 миллиметров снега, что уже превысило прежнее достижение для 19 февраля, установленное в 1970 году.

При этом Леус отметил, что подмосковная Коломна оказалась в шаге от рекорда: там выпало 13 миллиметров — всего на 1 миллиметр меньше, чем в 1968 году. В ночь на 20 февраля снегопад продолжится, поэтому не исключены новые рекорды.

Пока снегоуборочная техника пытается справиться с количеством выпавших осадков, пять крупных аварий случилось утром 19 февраля на 85-м километре трассы М-4 «Дон». Участниками пяти ДТП стали сразу 12 автомобилей.