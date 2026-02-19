Олимпиада в Милане
19 февраля, 15:37

На фоне циклона «Валли» давление в Москве упало до 736 мм

Обложка © Life.ru

Атмосферное давление в Москве снизилось до 736 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Атмосферное давление пониженное, порядка 736-738 миллиметров ртутного столба. Пойдёт на повышение к завтрашнему дню — 744 миллиметра ртутного столба, а к субботе уже 750 миллиметров ртутного столба», — сказал Шувалов.

Циклон «Валли» вызвал снежный апокалипсис в Москве — фоторепортаж Life.ru

Напомним, 19 февраля на Москву обрушился балканский циклон, получивший название «Валли». Непогода принесла с собой сильный ветер и рекордные снегопады. Городские службы переведены на усиленный режим работы, движение в столице затруднено. О том, кто же придумывает имена для циклонов, читайте на Life.ru.

