Снежный шторм парализовал Урал, вызвав транспортный коллапс на дорогах

Сильнейший снежный шторм обрушился на Урал, спровоцировав масштабный транспортный коллапс как в городах, так и на федеральных трассах. Данную информацию передаёт Telegram-канал Baza.

В Екатеринбурге коммунальные службы не справляются с расчисткой улиц — город заметает гигантскими сугробами. Из-за забитой снегом колеи в уральской столице сошёл с рельсов трамвай. Дополнительные трудности возникли с вывозом мусора: подъезды к контейнерным площадкам во дворах оказались заблокированы.

Трамвай сошёл с рельсов в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург

Наиболее критическая ситуация сложилась на загородных магистралях. На Пермском тракте в районе Бисерти массовое ДТП с участием нескольких грузовиков полностью перекрыло движение. Водители оказались заперты в многокилометровой пробке, у многих заканчивается топливо. Московский и Тюменский тракты также парализованы, а попытки объехать заторы через соседние населённые пункты только усугубляют ситуацию.

Погода продолжает ухудшаться на трассах в сторону Челябинска, Оренбурга и Орска — там бушует сильнейший ветер, видимость практически нулевая. ГИБДД настоятельно призывает водителей отказаться от дальних поездок: на трассе М-5 и других ключевых направлениях сохраняется высокая вероятность новых аварий.

Ранее сообщалось, что в Подольске произошло повторное обрушение крыши складского помещения, не выдержавшей тяжести снега. В результате инцидента пострадал один человек. Первое обручение случилось днём на территории овощебазы. Прибывшие на место спасатели ПСЧ-309 обследовали здание и не обнаружили погибших или пострадавших, после чего вернулись в часть. Однако спустя некоторое время поступил новый вызов с того же объекта — крыша рухнула повторно.