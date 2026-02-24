Магнитные бури 24, 25 и 26 февраля: Солнечная аномалия будоражит учёных. Нас ждёт штиль или шторм? Ближайшие три дня могут преподнести сюрпризы даже тем, кто привык к капризам погоды. Учёные фиксируют аномалию на Солнце, Земля всё ещё остаётся под прицелом. И вопрос только один: пройдут ли 24, 25 и 26 февраля спокойно или мы стоим на пороге нового удара? 24 февраля, 10:27 Магнитные бури сегодня в Москве: будет ли геошторм 24, 25 и 26 февраля 2026 года? Обложка © Gemini Nano Banana

В науке есть моменты, когда даже опытные исследователи говорят: «Такого мы не ожидали». Именно это происходит сейчас. На фоне внезапного затухания солнечной активности специалисты признают, что Солнце ведёт себя странно. И хотя магнитометрические графики на ближайшие сутки выглядят почти безобидно, никто не решается делать окончательные прогнозы.

Причина тревоги — неожиданное сообщение Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Учёные заявили: «На Солнце пропали все пятна. Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращённой к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей».

Всё было бы спокойно, если бы не одно «но»: исчезновение пятен означает падение активности до уровня, который обычно бывает в годы солнечного минимума. Факт, который учёные подчёркивают особенно настойчиво: «Столь резкое падение солнечной активности на дно, особенно после исключительно бурного начала года, стало тем не менее неожиданным».

Солнце действительно непредсказуемо. Достаточно единственного выброса корональной массы или короткой вспышки — и магнитосфера Земли реагирует мгновенно, поднимая уровень бурь за считаные часы. Так что даже спокойный прогноз нужно читать с осторожностью.

Прогноз магнитных бурь на 24, 25 и 26 февраля

Несмотря на аномалию на солнечной поверхности, ближайшие три дня выглядят удивительно мягко. Если верить расчётам, Земля войдёт в период редкого затишья.

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня: чего ждать от Солнца 24, 25 и 26 февраля 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

24 февраля. Вероятность возмущений распределяется почти поровну: 29% — спокойное поле, 35% — возбуждённое, 36% — риск слабой бури. Судя по столбчатому графику, пик нестабильности возможен ранним утром, когда магнитосфера поднимается до уровня Kр 4. Это пограничное состояние, когда головная боль может «нащупывать» тех, кто метеозависим.

25 февраля. Космическая погода смягчается. 44% — спокойная зона, 35% — умеренные колебания, 21% — вероятность слабой бури. На графике видно равномерное, почти ровное зелёное поле — вся линия держится ниже уровня Kр 4. Для большинства людей день пройдёт без ощутимых скачков, но метеочувствительные могут почувствовать внутреннюю тревожность. Потому что чистая энергетика тоже иногда действует непросто.

Будет ли магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 24, 25 и 26 февраля 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

26 февраля. Самый ровный день в тройке. 53% — стабильное поле, 35% — слабые возмущения, 12% — минимальный шанс бури. График — почти «прямая линия» спокойствия. Это редкость, когда всё выглядит так ровно, что даже специалисты комментируют коротко: «Магнитосфера стабильна». Но, как мы уже знаем, стабильность сейчас иллюзорна. Солнце без пятен — не знак покоя, а знак возможного «затишья» перед следующим всплеском.

Фото © Gemini Nano Banana

То, что происходит с Солнцем в эти дни, выбивает почву из-под уверенных прогнозов. Полное исчезновение пятен, нулевая вспышечная активность и мгновенное падение энергии звезды — слишком редкое сочетание, чтобы воспринимать его как банальное затишье.

Да, 24, 25 и 26 февраля выглядят для нас мягко и почти безопасно. Но солнечная история напоминает: резкие провалы часто становятся предвестниками столь же резких всплесков. И если звезда решит «проснуться», то влияние почувствует каждый — от навигаторов до нашего самочувствия. Так что следим за графиками и прислушиваемся к себе: космос умеет удивлять именно тогда, когда все расслабились. А ранее Life.ru рассказывал, что нужно успеть сделать до начала ретроградного Меркурия, который начнёт кошмарить нас уже с 26 февраля.

Авторы Карина Морозова