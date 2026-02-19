Кармический катарсис: Что важно успеть до 26 февраля, чтобы не попасть в турбулентность ретро-Меркурия

Если вы хоть немного следите за космическими циклами, то уже чувствуете, как небо над головой потяжелело и будто давит. И это не из-за магнитных бурь или циклона «Валли», который засыпает Москву снегом. Через неделю Меркурий, планета коммуникаций, мыслей и движения энергии, начнёт своё первое в 2026 году ретроградное движение.

А что ещё добавляет событию пикантности помимо того, что случится его ретроград с 26 февраля по 20 марта в знаке зодиака Рыбы? А то, что ретрофаза Меркурия начинается в открытый коридор затмений — тот самый, что повернул нашу жизнь с ног на голову солнечным затмением 17 февраля.

Ретроградный Меркурий с 26 февраля: что нас ждёт? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Да уж, времечко предстоит непростое. Но не стоит паниковать, пока ещё рано. Меркурий вроде бы движется назад, но в эзотерике это читается не как регресс, а как «сделать шаг назад, чтобы потом два вперёд». Это вызов переосмыслить то, что мы уже прошли. И момент, когда токсичные слова могут всплывать снова, острые фразы — резануть сильнее, чем казалось тогда, когда они были произнесены впервые.

Период ретроградного Меркурия в коридор затмений приглашает к внутренней честности. И чтобы турбулентность пережить немного легче, убедитесь, что закрыли свои долги до 26 февраля. И вот что нужно успеть сделать до начала ретроградного Меркурия.

Что стоит успеть сделать до того, как Меркурий «пойдёт назад»

Ретроградный Меркурий с 26 февраля 2026 года: по каким сферам ударит сильнее всего? Фото © Chat GPT

Финансы и документы — первая зона, куда лучше заглянуть до разворота Меркурия. Всё, что связано с оплатой, продлением, закрытием старых обязательств и проверкой реквизитов, нужно привести в порядок заранее. В ретроградность всплывают забытые долги, неожиданно истекают сроки, а мелкие ошибки превращаются в снежный ком. Чем чище здесь пространство, тем спокойнее пройдёт весь период.

Вторая важная сфера — общение и отношения. Именно в ретроградный Меркурий смысл сказанного легко искажается, поэтому старые недомолвки могут внезапно ожить, а невысказанные эмоции — ударить по самому уязвимому месту. До начала периода хорошо бы разобрать завалы в переписках, ответить тем, кому давно обещали, и мягко снять напряжение там, где оно ощущалось фоном. Это не магия, а гигиена контактов, которая работает всегда.

Работа, техника и всё, на что вы опираетесь каждый день. Ретроградный Меркурий обожает ломать устройства, терять файлы, выбивать интернет и рушить графики. Поэтому сейчас самое время сделать резервные копии, обновить ПО, проверить зарядные устройства, почистить рабочее пространство и подготовить себе максимально устойчивую инфраструктуру. Чем меньше хрупких элементов, тем меньше сюрпризов.

5 сфер жизни, который испортит ретроградный Меркурий, если не подготовиться. Фото © Chat GPT

Четвёртая зона — эмоции и внутренние настройки. Этот период редко проходит мягко, особенно когда на фоне ещё и открыт коридор затмений. До разворота планеты полезно понять, где вы тончаете, какие темы раздражают, отнимают энергию или заставляют реагировать чересчур остро. Если укрепить границы заранее, ретроградность не выбьет почву так сильно, а колебания пройдут в более мягком режиме.

И наконец, планы и логистика — всё, что касается расписаний, поездок, встреч и договорённостей. Важно пересмотреть грядущие даты, внести запас времени, уточнить детали и предусмотреть варианты, если что-то сдвинется. Ретроградный Меркурий редко рушит жизнь полностью, но он любит мелкие сбои, поэтому заранее продуманная гибкость становится лучшей защитой. Чем больше воздуха вы оставите будущим событиям, тем ровнее пройдёте весь коридор.

Почему ретроградный Меркурий в зоне затмений — это не «обычный» ретроград

Почему ретроградный Меркурий в зоне затмений — это не «обычный» ретроград. Фото © Shutterstock / FOTODOM /SN VFX

В астрологических традициях ретроградность Меркурия ассоциируется с повторением: разговоры с прошлым, встречи, которые казались завершёнными, документы, требующие перепроверки, старые идеи, которые вдруг снова кажутся актуальными. А затмения — это пороги перехода, точки поворота, когда старое уходит, а новое заявляет о себе не тихо, а рывком. В 2026 году коридор затмений создаёт контекст, в котором ретроградный Меркурий превращает обыденное «возвращение» в судьбоносное переосмысление: то, что казалось закрытым, выходит на сцену и требует честного взгляда.

Через неделю Меркурий начнёт своё ретроградное движение именно в тот момент, когда коридор затмений ещё остаётся открыт — астрологи называют это временем «усиленного переосмысления».

Это не конец, не сбой и не катастрофа, а скорее астрологический вызов твоей внутренней честности. То, что ты успеешь сделать до этого периода, — поговорить, закрыть, перепроверить, переосмыслить, задаст тон всему ретроград-циклу. И если сейчас уделить внимание тому, что действительно важно, то даже период ретроградности может стать стартом для новых решений, которые выглядят как ответ, а не как ошибка. А ранее Life.ru рассказывал, почему таким особенным было солнечное затмение 17 февраля.