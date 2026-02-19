Как в СССР устраивали «Проводы русской зимы»? Блины, хороводы и чучело в огне — 10 душевных фото

Масленичная неделя продолжается! По этому поводу хочется поинтересоваться, помните ли вы, как этот праздник назывался в советское время? Сейчас напомним! В 1958 году, при Никите Хрущёве, московский исполком выпустил постановление «возродить исстари существовавший в России обычай» — и праздник получил новое официальное название. «Проводы русской зимы» впервые отгремели в «Лужниках», транслировались по центральному телевидению и собирали очереди на блины. Советских организаторов не интересовали исторические подробности. Главное — вычистить из праздника всё церковное и дать людям легальный повод повеселиться.

Ярославская область, 1973 год. «Блины пользуются особым спросом»

Масленица в СССР: архивные фото праздника проводов русской зимы. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Именно так подписал свой снимок фотограф Сергей Метелица. Женщины в цветастых платках стоят за прилавком и протягивают угощение прямо в руки. Никакой официальности, никаких сцен и выступлений. Просто живая ярмарка, куда пришли за теплом и едой. На первых советских «Проводах» в «Лужниках» ежедневно выпекали не менее 50 тысяч порций блинов, а чай разливали из гигантских самоваров. Традиция ярмарочной торговли прижилась и разошлась по всей стране.

Алтай, 1977 год. Вечерние посиделки

Как праздновали Масленицу в Советском Союзе: снимки из архива ТАСС. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

Праздник умели отмечать не только на площади, но и дома. На снимке Виктора Садчикова вечер в кругу семьи: самовар, гитара, народные костюмы. Молодой парень перебирает струны, хозяйка в кокошнике разливает чай. Праздник здесь негромкий, домашний. В советское время именно кухня и домашний стол стали главным местом настоящей жизни. Пока на площадях гремели казённые «Проводы зимы», люди собирались у себя дома и чувствовали себя свободными.

Суздаль, 1978 год. Огонь пожирает зиму

Проводы русской зимы в СССР: редкие фотографии 1970-х и 1980-х годов. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Самый драматичный кадр подборки. Огромное чучело объято огнём, за ним угадываются силуэты церковных куполов. Сжигание чучела советские организаторы аккуратно объяснили как «народный обычай» — без какой-либо религиозной подоплёки. Языческое можно, христианское нельзя: именно такой была логика властей, придумавших «Проводы зимы» взамен Масленицы. Чучело горит, зима уходит — и этот образ оказался сильнее любых идеологических инструкций.

Суздаль, 1978 год. Хоровод у белых стен

Советская Масленица в фотографиях: от Суздаля до Алтайского края. Фото © ТАСС / И.Дынин

Тот же Суздаль, тот же год, но другое настроение. На центральной площади, прямо у белокаменной церкви, водят хоровод. Женщины в красных сарафанах, дети, толпа зрителей. Хоровод советские сценаристы праздника оставили, как и скоморохов, гадалок и лазание на столб. Древний обряд и казённое культмероприятие уживались бок о бок, и никто особо не замечал противоречий.

Рязань, 1978 год. Народная забава у столба

Архивные фото Масленицы в СССР: блины, чучело и народные гуляния. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

На этом снимке нет костюмов и самоваров. Есть толпа, деревянный столб и человек в синем костюме, который карабкается вверх на виду у сотен людей. Лазание на столб за призом — одна из самых любимых масленичных забав, которую советские организаторы с удовольствием включили в программу «Проводов зимы». Наверху привязывали сапоги, петуха или просто деньги, а сам столб намазывали жиром. Слишком весело и слишком народно, чтобы запрещать.

Суздаль, 1979 год. Дед Мороз прощается с зимой

Как выглядели проводы русской зимы в советское время: фото ТАСС. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Дед Мороз на Масленице: чисто советское изобретение. В народной традиции он здесь не появлялся, зато «Проводы русской зимы» без него казались неполными. На снимке Дед Мороз и Снегурочка на центральной площади Суздаля. По сценарию праздника им предстояло «уйти» до следующей зимы, символически уступив место весне. Советские идеологи умело подменяли смыслы: вместо Троицы — Праздник берёзки, вместо Ивана Купалы — День Нептуна, вместо Масленицы — «Проводы зимы» с Дедом Морозом.

Суздаль, 1979 год. Бублики в мороз

Масленица в СССР: 10 архивных фото. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

На ярмарочных прилавках во время «Проводов» было всё: блины, баранки, горячий чай. Колхозы выделяли деньги на праздник, магазины вывозили товары прямо на площадь. По воспоминаниям очевидцев, на лотерее разыгрывали телят, поросят и петухов. Советская власть умела при случае устроить настоящее изобилие — хотя бы на один день в году.

Алтайский край, 1983 год. Частушки в платках

Масленица при СССР: история праздника в архивных снимках. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

Женщины в цветастых платках и народных костюмах смеются прямо в объектив. Виктор Садчиков поймал момент настоящей, незаготовленной радости. К началу 1980-х «Проводы зимы» прочно вошли в советский календарь, но праздник снова менялся. Писатели-деревенщики — Шукшин и Солоухин — оплакивали потерянную Русь, а народ тем временем приходил на гуляния всё охотнее. Частушки, пляски, нарядные платки и полное отсутствие идеологии. Просто весна идёт — и это повод петь.

Москва, 1988 год. Американцы едят блины

Народные гуляния на Масленицу в СССР: редкие кадры из архива. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

11 марта 1988 года американские школьники приехали в Москву и попали прямо на «Проводы русской зимы». Один из самых неожиданных снимков в подборке. Иностранные гости стоят у самовара и едят блины. Это были годы перестройки, и народные гуляния всё чаще становились витриной советской культуры для зарубежных гостей. Масленица, задуманная как замена религиозному празднику, превратилась в экспортный продукт. С этой задачей она справилась лучше любого официального мероприятия.

Торжок, 1990 год. Последнее советское чучело

Советские проводы зимы: фотохроника праздника с 1973-го по 1990 год. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Февраль 1990 года. До распада СССР меньше двух лет. В Торжке горит чучело, вокруг толпа в зимних пальто и шапках. К этому времени главным магнитом на «Проводах зимы» давно стали уже не блины, а шашлыки: запах маринованного мяса в эпоху дефицита собирал очереди надёжнее любых скоморохов. Это один из последних снимков советской Масленицы. Через несколько лет слово вернётся на афиши и никто уже не будет спрашивать разрешения у управдома, можно ли кушать блины.

Масленицу не сломали. Ни советская власть с её переименованиями, ни идеологические кампании. Праздник просто надел другую одёжку и продолжил жить. Самовары дымились, блины пеклись, чучело горело — и народ праздновал, вкладывая в знакомые обряды всё то, что не вмещалось в официальные формулировки. Тридцать лет советской Масленицы — от Ярославля до Торжка.