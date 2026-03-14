Грядущее Эль-Ниньо станет сильнейшим за 10 лет, а 2026 и 2027 годы — самыми жаркими

Грядущее Эль-Ниньо может оказаться самым мощным за последнее десятилетие. Об этом в телеграм-канале предупредил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Феномен, связанный с нагревом поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, приведёт к резкому росту глобальных температур и экстремальным погодным условиям. По расчётам метеорологов NOAA, Эль-Ниньо возобновится в период с июня по август и продлится как минимум до конца 2026 года. Наиболее заметно его влияние проявится зимой.

В результате 2026 и 2027 годы могут стать самыми тёплыми на планете. Температура воды в океане поднимется выше нормы на 1,5–2 градуса. «Супер-Эль-Ниньо» повлияет на сезон ураганов в Атлантике и ускорит обесцвечивание кораллов.

В Россию феномен принесёт больше блокирующих антициклонов — периодов сухой и жаркой погоды. Похожая ситуация наблюдалась в 2009–2010 годах, после чего наступило аномально жаркое лето.

На днях в Петербурге пал очередной температурный рекорд, державшийся более ста лет. Как сообщил главный синоптик, в центре Северной столицы воздух прогрелся выше десяти градусов, и аномальное тепло отступать не собирается.