12 марта, 12:59

Рекордное потепление обрушилось на Петербург, и это не предел

Главный синоптик Петербурга заявил о более чем вековом температурном рекорде

Канал в Санкт-Петербурге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / g_reg

В Санкт-Петербурге побит более чем столетний температурный рекорд. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, в центре города воздух прогрелся до более чем десяти градусов выше нуля, и аномальное потепление не думает останавливаться.

«Рекорд дня давно перекрыт. Но вот и солнце в городе показалось, так что прогрев продолжится градусов до плюс 12», — написал он в телеграм-канале.

Побитый рекорд был установлен 12 марта 1921 года, когда в Петербурге зафиксировали 7,3 градуса выше нуля. По последним же данным, местные столбики термометров уже пробили 11 градусов.

Ранее москвичей предупредили об аномальной весне. По словам синоптика Евгения Тишковца, уже в апреле в столицу придёт «мощное» потепление. Температура будет превышать норму сразу на три-четыре градуса. При этом уже в начале второго месяца весны рекордный снежный покров полностью уйдёт.

