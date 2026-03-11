Осторожно, чешуйчатые! Что делать, если змеи проснулись в парках городских, а вы — нет

Массовое пробуждение ужей и гадюк в столице начнётся только после того, как установится тёплая погода с температурой воздуха выше 8–10 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования Азамат Кунафин.

«Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка – привычные обитатели Москвы. Их появление на поверхности в весенний период обусловлено повышением температуры почвы и воздуха, потребностью в солнце для восстановления после спячки и поиском партнёров для размножения», — рассказал он.

Как пояснил специалист, рептилиям для выхода из анабиоза нужно, чтобы среднесуточная температура держалась выше упомянутой температуры. Людей змеи не ищут и контакта с ними избегают, однако им жизненно необходимо находить открытые пространства, хорошо освещаемые солнцем, — например, лесные опушки или крупные камни. Там пресмыкающиеся греются и приводят в норму температуру тела, которая сильно падает за время зимовки.

Представитель департамента уточнил, что ужи тяготеют к водоёмам и сырым низинам — там водится их основная добыча, лягушки. Гадюки же облюбовывают сухие участки и поляны, где почва быстрее прогревается солнцем. После пробуждения змеи испытывают сильный голод и выходят на охоту за мелкими животными, что неизбежно повышает шансы наткнуться на них прямо на пешеходных тропах.

Брачный период у этих пресмыкающихся стартует с наступлением температуры воздуха 18–20 градусов, что в условиях московского климата обычно приходится на конец апреля либо первые числа мая. В это время рептилии особенно активны и сконцентрированы на поиске пары, из-за чего их реакция на приближение человека может быть слегка замедленной, добавил эксперт.

Кунафин особо отметил, что бояться змей не следует — они не проявляют агрессии и при встрече с людьми всегда норовят уползти прочь. При обнаружении рептилии он рекомендует замереть на месте и выждать, пока она не скроется, держась от неё на расстоянии 5–10 метров. Категорически запрещается прикасаться к животному, делать селфи с близкого расстояния или замахиваться на него палкой. Все виды змей, обитающие в черте Москвы, охраняются законом, а гадюка пускает яд в ход исключительно обороняясь, если человек наступает на неё или хватает руками.

