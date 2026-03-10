Владимир Путин
10 марта, 08:49

Энтомологи предрекли колоссальное нашествие комаров в России этой весной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zacarias da Mata

Массовое нашествие комаров ждёт россиян этой весной — всё дело в снежной и холожной зиме. Как рассказали SHOT энтомологи, для кровососов это идеальные условия для выживания всех стадий развития: и личинок, и яиц, и взрослых особей.

Также обилие снега и низкие температуры зимой спровоцирует ранний сезон клещей в этом году. А вот повышенной активности у змей и летучих мышей, напротив, не ожидается.

Кстати, что касается клещей, то в России уже зарегистрированы первые укусы. Пик активности этих членистоногих обычно приходится на май-июнь, но в этом году они начали активничать с наступлением тепла.

