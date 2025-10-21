Комары впервые добрались до Исландии: Страна перестаёт быть исключительной

В Исландии впервые были обнаружены комары. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV, уточнив, что насекомые принадлежат к холодоустойчивому виду Culiseta annulata.

«В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть комар, и я быстро её забрал», — рассказал энтомолог Бьёрн Хьялтасон.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил, что Бьёрн обнаружил три комара. Учёный отметил, что этот вид отличается высокой устойчивостью к низким температурам, что позволяет насекомым выживать даже в суровом исландском климате.

Ранее учёные из Нидерландов провели необычный эксперимент на музыкальном фестивале Lowlands, чтобы выяснить, почему комары кусают одних людей чаще, чем других. Для исследования специалисты из университета Радбауд установили передвижную лабораторию и пригласили около 500 добровольцев. Комары не могли укусить людей, но имели возможность почувствовать запах кожи, а камеры фиксировали, к кому насекомые проявляют наибольший интерес.