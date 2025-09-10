Фанаты пива оказались любимым лакомством комаров

Учёные из Нидерландов провели необычный эксперимент прямо на музыкальном фестивале Lowlands, чтобы разобраться, почему одних людей комары кусают чаще, чем других. Для этого исследователи из университета Радбауд установили передвижную лабораторию и пригласили около 500 добровольцев. Результаты работы опубликованы на платформе bioRxiv.

Сначала участники заполнили анкеты о привычках, питании и гигиене, а затем помещали руку в специальную камеру с насекомыми. Комары не могли укусить, но имели возможность почувствовать запах кожи, а камеры фиксировали, к кому они проявляют больший интерес.

Оказалось, что любители пива становились на 35% привлекательнее для насекомых по сравнению с теми, кто алкоголь не употреблял. Более охотно комары реагировали и на людей, которые делили постель с партнёром в предыдущую ночь. Зато недавний душ и нанесённый солнцезащитный крем, наоборот, снижали риск быть атакованным.

Учёные объясняют: комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические сигналы, исходящие от кожи. Определённые привычки способны менять запах тела, делая его более или менее привлекательным.

Авторы исследования подчёркивают, что речь идёт не только о летнем дискомфорте. Комары являются переносчиками опасных болезней, включая малярию и лихорадку денге, и понимание факторов, влияющих на их поведение, поможет в профилактике. Простые меры — от регулярного душа и использования солнцезащитных кремов до ограничения алкоголя в жаркие дни — могут снизить риск укусов и защитить здоровье.