Пивовар рассказал, сможет ли cеверокорейское пиво покорить сердца россиян
Пивовар Федотов: Северокорейское пиво будет популярным в РФ, но недолго
Обложка © «Шедеврум»
Появление северокорейского пива на российском рынке поначалу вызовет ажиотаж, но продлится он недолго — в итоге россияне просто забудут о нём. Об этом заявил глава сети «ГлавПивМаг» Евгений Федотов в беседе с Постньюс.
По его словам, это пиво вряд ли сможет серьёзно пошатнуть позиции российских производителей. Сравнивать его с местными брендами и рассматривать как реального конкурента просто не имеет смысла.
«В целом зарубежное пиво в России популярно лишь среди взрослого поколения. Молодёжь чаще выбирает наш продукт, который намного вкуснее, интереснее, богаче и дешевле импортного», — заключил пивовар.
Ранее Life.ru сообщал, что в России начали продавать северокорейское пиво Tumangang 11. За бутылку светлого лагера или тёмного стаута из КНДР придётся заплатить около 160 рублей. В производстве используется чешский хмель, российская вода и солод из Северной Кореи.