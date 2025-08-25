Пивовар рассказал, сможет ли cеверокорейское пиво покорить сердца россиян

Появление северокорейского пива на российском рынке поначалу вызовет ажиотаж, но продлится он недолго — в итоге россияне просто забудут о нём. Об этом заявил глава сети «ГлавПивМаг» Евгений Федотов в беседе с Постньюс.

По его словам, это пиво вряд ли сможет серьёзно пошатнуть позиции российских производителей. Сравнивать его с местными брендами и рассматривать как реального конкурента просто не имеет смысла.

«В целом зарубежное пиво в России популярно лишь среди взрослого поколения. Молодёжь чаще выбирает наш продукт, который намного вкуснее, интереснее, богаче и дешевле импортного», — заключил пивовар.