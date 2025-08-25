Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 11:50

Пивовар рассказал, сможет ли cеверокорейское пиво покорить сердца россиян

Пивовар Федотов: Северокорейское пиво будет популярным в РФ, но недолго

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Появление северокорейского пива на российском рынке поначалу вызовет ажиотаж, но продлится он недолго — в итоге россияне просто забудут о нём. Об этом заявил глава сети «ГлавПивМаг» Евгений Федотов в беседе с Постньюс.

По его словам, это пиво вряд ли сможет серьёзно пошатнуть позиции российских производителей. Сравнивать его с местными брендами и рассматривать как реального конкурента просто не имеет смысла.

«В целом зарубежное пиво в России популярно лишь среди взрослого поколения. Молодёжь чаще выбирает наш продукт, который намного вкуснее, интереснее, богаче и дешевле импортного», — заключил пивовар.

Онищенко: Реклама безалкогольного пива — это циничный обход закона
Онищенко: Реклама безалкогольного пива — это циничный обход закона

Ранее Life.ru сообщал, что в России начали продавать северокорейское пиво Tumangang 11. За бутылку светлого лагера или тёмного стаута из КНДР придётся заплатить около 160 рублей. В производстве используется чешский хмель, российская вода и солод из Северной Кореи.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • КНДР
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar