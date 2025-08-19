Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

19 августа, 09:25

Онищенко: Реклама безалкогольного пива — это циничный обход закона

Обложка © Александр Щербак/ТАСС

Реклама безалкогольного пива на телевидении фактически является обходом закона и формирует у зрителей позитивное отношение к употреблению алкоголя. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Хотя формально всё законно, я с настороженностью отношусь к тому, как активно рекламируют безалкогольное пиво. Где-то мельком укажут ноль или скажут, что оно безалкогольное, но на деле продвигают именно пиво. В итоге в сознании людей это воспринимается как алкогольный напиток. А выпив его, человек помимо чувства сытости испытывает и лёгкую эйфорию. Это откровенный, циничный обход закона», — отметил он.

Онищенко подчеркнул, что гораздо полезнее отдавать предпочтение чаю, который обладает тонизирующим эффектом, а также соблюдать питьевой режим — употреблять не менее 2–3 литров воды в день, что способствует нормализации метаболизма.

Ранее Life.ru объяснял, могут ли сотрудники магазинов отказать покупателю без паспорта в продаже безалкогольного пива, а автовладельцам рассказали, можно ли на самом деле пить квас или кефир перед поездкой.

Марина Фещенко
