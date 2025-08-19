Онищенко: Реклама безалкогольного пива — это циничный обход закона

Реклама безалкогольного пива на телевидении фактически является обходом закона и формирует у зрителей позитивное отношение к употреблению алкоголя. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Хотя формально всё законно, я с настороженностью отношусь к тому, как активно рекламируют безалкогольное пиво. Где-то мельком укажут ноль или скажут, что оно безалкогольное, но на деле продвигают именно пиво. В итоге в сознании людей это воспринимается как алкогольный напиток. А выпив его, человек помимо чувства сытости испытывает и лёгкую эйфорию. Это откровенный, циничный обход закона», — отметил он.