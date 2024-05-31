Юрист объяснила, могут ли магазины не продать безалкогольное пиво, если нет паспорта

Сотрудники магазинов не могут отказать покупателю без паспорта в продаже безалкогольного пива. Об этом рассказала юрист частной практики, кандидат юридических наук Елена Рудакова.

"Пиво само по себе как напиток, если не является алкогольным, может продаваться, как любой иной продукт (напиток), без предъявления документа, удостоверяющего личность", — подчеркнула юрист в беседе с "Газетой.ru".

Юрист пояснила, что сотрудники могут отказать в продаже алкогольных напитков несовершеннолетним гражданам согласно Федеральному закону. Однако, как объяснила Рудакова, если пиво не является алкогольным напитком, то оно может продаваться без предъявления документа, удостоверяющего личность, как и любой другой товар. По словам эксперта, в соответствии со статьёй 426 Гражданского кодекса РФ договор, заключённый между продавцом и потребителем, представляет собой публичный договор.

Рудакова добавила, что безалкогольное пиво не относится к алкогольной продукции на законодательном уровне, так как содержание этилового спирта в нём не более 0,5%. Подобные напитки, по словам эксперта, лучше отнести к тонизирующей продукции (энергетикам), но такого положения в законе нет.

"Пока такую позицию можно отнести к частному мнению. Существует также постановление Правительства РФ от 28 июня 2012 года № 656, согласно которому не считаются алкогольной продукцией напитки брожения и квасы, сидры, медовые вина и напитки с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно", — уточнила Рудакова.