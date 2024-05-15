Володин: В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. С предложением выступили депутаты от всех фракций.

"Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны", — написал он в телеграм-канале.

Также, добавил спикер, документ предлагает в принципе запретить торговлю энергетиками в таре объёмом более полулитра. Он пояснил, что пристрастие к таким напиткам повышает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и ряда других заболеваний.

Более того, многие регионы уже установили подобные ограничения, однако на федеральном уровне этот вопрос ещё не решён. Решение может быть принято до конца текущей сессии.