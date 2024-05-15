Володин: В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям
Вячеслав Володин. Обложка © Kremlin.ru
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. С предложением выступили депутаты от всех фракций.
"Депутаты всех фракций внесли в Государственную думу законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны", — написал он в телеграм-канале.
Также, добавил спикер, документ предлагает в принципе запретить торговлю энергетиками в таре объёмом более полулитра. Он пояснил, что пристрастие к таким напиткам повышает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и ряда других заболеваний.
Более того, многие регионы уже установили подобные ограничения, однако на федеральном уровне этот вопрос ещё не решён. Решение может быть принято до конца текущей сессии.
Ранее Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Спикер Госдумы считает необходимым приостанавливать работу таких точек, а также увеличить размер штрафа.