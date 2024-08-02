Тест: А вам слабо вспомнить недостающую строчку в 5 песнях про пиво
2 августа — Международный день пива. И какой же лучший способ отметить этот праздник? Вспомнить хиты о пенном, разумеется! В этой викторине мы определим, насколько хорошо вы знаете главные пивные песни страны.
Холодное безалкогольное пиво и музыка — вневременное сочетание и любимый способ охладиться для многих. Неудивительно, что ему посвящают серенады и восхваляют в балладах. Это гимн праздника, моменты ностальгии, а иногда и саундтрек к самым эпическим ночам. От классического рока до дерзких поп-хитов, этот напиток вдохновлял исполнителей на создание множества текстов, которым мы не можем не подпевать. Так что устройтесь поудобнее и начните угадывать эти культовые песни о пиве!
Всем любителям отдохнуть советуем начать планировать предстоящие гулянки уже сейчас. Life.ru рассказал, сколько выходных дней дадут россиянам на новогодние и майские праздники в 2025 году. Даже без международного праздника, посвящённого пиву, всегда найдётся повод поднять бокал и насладиться музыкой. Например, недавно прошёл День дружбы. А вы отметили его прохождением теста о сериале "Друзья"?
Кадр из фильма "Не может быть!", режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахнов и др. / Kinopoisk