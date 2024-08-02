Тест: А вам слабо вспомнить недостающую строчку в 5 песнях про пиво

Холодное безалкогольное пиво и музыка — вневременное сочетание и любимый способ охладиться для многих. Неудивительно, что ему посвящают серенады и восхваляют в балладах. Это гимн праздника, моменты ностальгии, а иногда и саундтрек к самым эпическим ночам. От классического рока до дерзких поп-хитов, этот напиток вдохновлял исполнителей на создание множества текстов, которым мы не можем не подпевать. Так что устройтесь поудобнее и начните угадывать эти культовые песни о пиве!