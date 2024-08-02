Украшения с какими 7 камнями нельзя дарить незамужним женщинам и почему

С древних времён люди носят драгоценные камни, ведь они являются символом достатка и благополучия. К тому же каждый драгоценный минерал обладает определёнными свойствами: одни способны исцелять души и поглощать негатив, другие умеют исцелять болезни. А вот некоторые из них людям лучше избегать, ведь энергия может навредить и принести много бед.

Конечно, совместимость камней и людей бывает разной, но есть ряд драгоценностей, которые точно не стоит дарить близким людям, даже если они невероятно красивые. Life.ru решил рассказать о семи камнях, которые ни в коем случае нельзя дарить девушкам и женщинам.

Кому нельзя дарить жемчуг

Почему жемчуг лучше не дарить женщинам — считается, что он приносит слёзы и печаль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Жемчуг относят к группе минералоидов. Хотя украшения с ним невероятно красивые и необычные, он является не самым лучшим подарком женщине. Считается, что жемчуг может принести несчастье. Во все времена этот минерал ассоциировался у людей со слезами. Были легенды, что эти бусинки — слёзы русалок и девушек-утопленниц. Также добыча жемчуга связана с многочисленными смертями, особенно раньше, когда ещё не было современных технологий, ныряльщики нередко погибали. Таким образом, можно сказать, что камень напитан не самой позитивной энергией и женщинам стоит его избегать.

Как аметист может притянуть беду

Мнения относительно аметиста достаточно спорные. В некоторых источниках говорится, что этот камень способен дарить любовь и семейное благополучие. Но также есть мнение, что драгоценность приносит горе и печаль. Зачастую дело может быть в окрасе аметиста, ведь он варьируется от нежно-сиреневого до тёмно-фиолетового. Лучше выбирать камни посветлее, тогда они не будут притягивать несчастья.

Можно ли женщине дарить малахит

Малахит является камнем постоянства, поэтому незамужним девушкам может сулить вечное одиночество. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Малахит является прекрасным камнем, ведь он символизирует постоянство, надёжность и благополучие. Несмотря на эти качества, дарить его можно только замужним женщинам. А вот одиноким девушкам малахита следует избегать, так как он способен обречь их на безбрачие и сделать одиночество постоянным. Дело в том, что камень всегда препятствует каким-либо изменениям, даже хорошим.

Опал

С опалом связано множество легенд и суеверий. Наверное, этот камень можно назвать одним из самых сложных и неразгаданных. Считается, что он добавляет владельцу храбрости и отваги, вот только не для всех это хорошо. На особо авантюрных людей опал может навлечь неприятности. Для незамужних девушек он также не подходит, ведь под его влиянием можно пуститься в "разгул". А вот если женщине не хватает смелости, тогда опал точно поможет её обрести.

Каким женщинам дарят бриллианты

Какие камни нельзя дарить женщинам: бриллианты обладают сильной энергетикой и могут подавлять их владельца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Короли камней — бриллианты. К сожалению, эти прекрасные кристаллы подходят только сильным людям, так как имеют мощную энергетику. Их точно не следует дарить маленьким девочкам, а также хрупким и ранимым женщинам, иначе бриллианты будут их подавлять и отнимать много сил. К ношению этих камней необходимо быть морально готовым.

Обсидиан может лишить любви

В древности считалось, что обсидианы негативно влияют на сердце, а соответственно, и на личную жизнь. Девушки никогда не носили его в районе груди, ведь именно там он мог проявить свои плохие качества. Относительно колец или серёжек с этим камнем запретов не было. Так что не стоит покупать кулоны или брошки с обсидианом в подарок, лучше выбрать другое украшение.

"Вдовий камень" александрит

Александрит считается "вдовьим камнем", поэтому его надевают только женщины, потерявшие мужей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya Dvoretskaya

Негласное второе название александрита — "вдовий камень". Во все времена его было не принято дарить женщинам, особенно замужним, ведь это сулило им потерю мужа. Холостым дамам тоже следует его опасаться, ведь александрит притягивает одиночество. Как следует из названия, этот камень надевали вдовы. Помимо этого настоящие "вдовьи камни" очень редкие и дорогие, поэтому найти их не всегда легко.