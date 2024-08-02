Историк раскрыл, почему в августе происходит множество тяжёлых для мира событий

В сознании многих август месяц — несчастливый. И всё потому, что именно в последний месяц лета происходило множество трагических исторических событий. К примеру, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, августовский путч 1991-го или же дефолт в России в 1998-м. На самом деле данный ярлык несправедлив, заявил историк и публицист Александр Широкорад.

"Я не сторонник нумерологии и не считаю это серьёзным совпадением. Почему роковым не называют июнь? Ведь именно в этот месяц на нас напали и Наполеон, и Гитлер. По такой же логике можно назвать проклятым октябрь, когда свергли временное правительство и сместили с поста на октябрьском пленуме ЦК КПСС Никиту Хрущёва. То есть можно подогнать под это любой месяц", — напомнил Широкорад в разговоре с 360.ru.

Тревожность относительно этого месяца у людей нарастает из-за скорого наступления осенней депрессии, пояснила практикующий психолог Александра Миллер. По её словам, во избежание плохих мыслей и тревог россиянам стоит наладить отношения в семье, на работе и решить проблемы со здоровьем.