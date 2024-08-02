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2 августа, 01:56

Историк раскрыл, почему в августе происходит множество тяжёлых для мира событий

Историк Широкорад: Трагедии случаются и в другие месяцы, не только в августе

В сознании многих август месяц — несчастливый. И всё потому, что именно в последний месяц лета происходило множество трагических исторических событий. К примеру, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, августовский путч 1991-го или же дефолт в России в 1998-м. На самом деле данный ярлык несправедлив, заявил историк и публицист Александр Широкорад.

"Я не сторонник нумерологии и не считаю это серьёзным совпадением. Почему роковым не называют июнь? Ведь именно в этот месяц на нас напали и Наполеон, и Гитлер. По такой же логике можно назвать проклятым октябрь, когда свергли временное правительство и сместили с поста на октябрьском пленуме ЦК КПСС Никиту Хрущёва. То есть можно подогнать под это любой месяц",  напомнил Широкорад в разговоре с 360.ru.

Тревожность относительно этого месяца у людей нарастает из-за скорого наступления осенней депрессии, пояснила практикующий психолог Александра Миллер. По её словам, во избежание плохих мыслей и тревог россиянам стоит наладить отношения в семье, на работе и решить проблемы со здоровьем.

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Каким будет август для россиян в этом году, неизвестно, однако представители IT-сферы, которые ещё не имеют жилья, столкнутся с трудностями. Дело в том, что с 1 августа изменились условия по IT-ипотеке. Как эти решения повлияют на доступность жилья, кто и где сможет купить квартиры — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

Мария Любицкая
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