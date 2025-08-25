Мессенджер MAX
25 августа, 10:03

В России стартовали продажи северокорейского пива Tumangang 11

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Пиво северокорейского производства появилось в розничной продаже в ряде регионов России с середины августа. Об этом сообщил директор компании-импортёра «Восток-Энергия» Станислав Бусик в разговоре с «РБК-Вино».

Продукция под брендом Tumangang 11, включающая светлый лагер и тёмный стаут, поступила в магазины Дальневосточного федерального округа и Якутии. По информации издания, ориентировочная розничная цена за бутылку объёмом 0,5 литра составляет 160 рублей.

Напитки изготавливаются на фабрике Rason Ryongson General Processing Factory, расположенной в приграничном с Россией и Китаем городе Расон. Как уточнил Станислав Бусик в комментарии для «РБК Вино», пиво варят на современном оборудовании, а в качестве ингредиентов используют воду из местных источников, солод из Северной Кореи и чешский хмель. Пивоваренный цех на предприятии начал свою работу в 2020 году.

Напомним, о продажах в России северокорейского пива стало известно ещё в мае. Сообщалось, что в июне первые партии поступят в магазины Дальнего Востока, а потом продукция распространится в остальных регионах страны. Объёмы поставок не раскрывались.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • КНДР
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
