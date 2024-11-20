Учёные США доказали, что любители пива питаются хуже, чем ценители вина

Исследование, проведенное учеными из Тулейнского университета (США), показало, что любители пива имеют худшее качество питания и чаще курят по сравнению с предпочитающими вино. Результаты исследования опубликованы на портале MDPI, пишут Perv Life.

Анализ данных национального опроса, охватившего более 1900 взрослых американцев, выявил различия в качестве питания в зависимости от избранных напитков — только пиво, исключительно вино, крепкий алкоголь или их комбинация. Ни одна из групп не достигла минимально приемлемого уровня в 80 баллов по 100-балльной шкале, отражающей полноценный рацион.

Наихудшие результаты наблюдаются у любителей пива — их средний показатель составил 49 баллов, по сравнению с 55 баллами у ценителей вина и около 53 у тех, кто предпочитает крепкие напитки или их смесь. Также среди любителей пива было больше молодых мужчин с низким доходом, которые чаще курили и имели лишний вес.

Учёные обнаружили связь между выбором напитков и пищевыми предпочтениями: пиво часто употребляется в среде, где преобладают продукты с высоким содержанием углеводов, соли и жиров. В то время как вино, особенно красное, обычно подаётся с блюдами, включающими качественное мясо, овощи и молочные продукты. Эти данные подчёркивают важность выбора напитков и их влияние на общие привычки и здоровье.