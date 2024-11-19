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19 ноября, 17:05

Учёные создали антимикробную посуду для профилактики инфекционных заболеваний

Антимикробная посуда помогает в профилактике инфекционных заболеваний. Обложка © Pixabay / coyot

Антимикробная посуда помогает в профилактике инфекционных заболеваний. Обложка © Pixabay / coyot

Учёные Политехнического института НовГУ представили новую разработку — антимикробную посуду, в которой можно готовить растворы с ионами серебра и меди. Эти элементы помогают в профилактике инфекционных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ или COVID-19. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

В разработке используют медь и серебро, которые обладают уникальными свойствами. Например, серебро борется с более чем 500 патогенными микроорганизмами и обладает даже большими антимикробными свойствами, чем некоторые антибиотики. «А это значит, что такая посуда в какой-то степени может заменить эти сильные лекарственные препараты», — сказал автор разработки Александр Тихонов.

Уникальность разработки заключается в специальной технологии изготовления. Ёмкость покрыта медью, а серебро нанесено на дно. С помощью такой посуды можно создавать растворы с ионами серебра и меди в таком соотношении, в котором они смогут максимально эффективно бороться с инфекциями

Для дезинфекции в посуду заливают жидкость и настаивают в течение нескольких часов: питьевую воду — 12-24 часа, минеральную воду и лимонную кислоту — 1-2 часа. Полученную жидкость используют для приготовления пищи, напитков, биологических добавок, лекарств и косметики.

Благодаря небольшому расходу серебра стоимость посуды невысокая. Её можно использовать не только в медицинских и фармацевтических целях, но и в косметологии, ветеринарии и быту.

Технология запатентована, созданы пробные образцы, и сейчас ведутся переговоры о производстве такой посуды на предприятиях Новгородской области и в медицинских учреждениях.

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Ранее стало известно, что учёные Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают препараты на случай новых пандемий. На стадии испытаний уже находятся несколько вакцин, включая препараты против оспы обезьян, геморрагических лихорадок Марбург и Ласса, а также против птичьего гриппа типа А.

Дарья Блинова
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