Вакцины будущего: В России разрабатывают препараты на случай новых пандемий

Над разработкой вакцинных препаратов против инфекций, обладающих значительным пандемическим потенциалом, работают учёные Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург на конференции Форума партнёрства Россия — Африка.

По словам Гинцбурга, несколько вакцин, включая препараты против оспы обезьян, геморрагических лихорадок Марбург и Ласса, а также против птичьего гриппа типа А, уже находятся на стадии доклинических и даже клинических испытаний.

Специалист отметил, что такие разработки называют «вакцинными консервами» — прототипами, которые могут быть доработаны и введены в оборот при необходимости.

«Если возникнут пандемические осложнения, то не надо создавать вакцину заново, надо выбирать из имеющихся прототипов, уже созданы вакцины, что позволяет ввести в гражданский оборот данный вакцинный препарат буквально <...> за несколько недель», — резюмировал Гинцбург.