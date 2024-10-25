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25 октября, 11:19

Эпидемиолог раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России из Сибири

Врач Эсауленко: Шансы заразиться микоплазменной пневмонией составляют лишь 10%

Россиянам рассказали о шансах заразиться микоплазменной пневмонией, вспышки которой сегодня зафиксированы в 16 регионах РФ. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елены Эсауленко, риски подцепить эту опасную болячку крайне малы, даже если сидеть с инфицированным в одном помещении.

«Она не настолько быстро попадет в организм воздушно-капельным путём. Если находиться в одном помещении с больным человеком, то риск инфицирования составляет 10% — это небольшой риск. Если вы надеваете маску, общаясь с человеком, у которого есть риск респираторной инфекции, то риск невысок», — объяснила медик в интервью телеканалу «Звезда».

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Эксперт рассказала, что этот вид пневмонии вызывает микоплазма — особый вид микроорганизмов, которые не относятся ни к бактерии, ни к вирусам. Они поражают не только лёгкие, но и другие органы. Из-за этого вредоносный организм развивает особый вид пневмонии, объяснила врач. Болеют чаще всего дети и взрослые до 40 лет, которые ежедневно посещают места с большим скоплением народа.

Напомним, с середины октября минимум в 16 регионах России фиксируется рост заболеваемости пневмонией. Заражение может произойти, например, при чихании. Первые случаи зафиксированы в Сибири, после чего вспышки распространились и на другие субъекты. Человек, вдохнувший возбудитель, может заболеть, если у него ослаблен иммунитет, что характерно для людей, перенёсших коронавирус. Россиянам объяснили, как защититься от смертельно опасной болезни.

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freepik

Алёна Зиновьева
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