Эпидемиолог раскрыла главную опасность инфекции, распространившейся по России из Сибири

Россиянам рассказали о шансах заразиться микоплазменной пневмонией, вспышки которой сегодня зафиксированы в 16 регионах РФ. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елены Эсауленко, риски подцепить эту опасную болячку крайне малы, даже если сидеть с инфицированным в одном помещении.

«Она не настолько быстро попадет в организм воздушно-капельным путём. Если находиться в одном помещении с больным человеком, то риск инфицирования составляет 10% — это небольшой риск. Если вы надеваете маску, общаясь с человеком, у которого есть риск респираторной инфекции, то риск невысок», — объяснила медик в интервью телеканалу «Звезда».