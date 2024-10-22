На фоне вспышки пневмонии россиянам объяснили, как защититься от смертельно опасной болезни

Пневмония — это очень серьёзное заболевание, заниматься его самолечением не следует, при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу, предупредила пульмонолог Марина Агатаева. По её словам, вспышка недуга может быть связана с характерным для осени иммунодефицитом, из-за которого ослабевает организм.

Пневмония характеризуется воспалительным процессом в лёгких из-за вирусов, грибка или бактерий. При болезни у человека затрудняется дыхание и нарушается кровоснабжение мозга. Запущенный недуг может вызвать тяжелейшие осложнения и даже смерть.

«Пневмонию, которая развилась дома, вне лечебного учреждения или в первые два дня после госпитализации, принято называть внебольничной. Это то же воспаление лёгочной ткани, вызванное различными микроорганизмами и бактериями», — уточнила собеседница URA.ru.

Чаще всего на внебольничную пневмонию указывают высокая температура и озноб, кашель, одышка и с ощущением нехватки воздуха и боль в груди, общая слабость, высокое потоотделение, а также боли головные и мышечные боли. Разумеется, для минимизации рисков следует избегать контактов с больными и проявлять бдительность в общественных местах, в частности, носить маску.