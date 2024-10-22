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22 октября, 11:36

На фоне вспышки пневмонии россиянам объяснили, как защититься от смертельно опасной болезни

Пульмонолог Агатаева призвала россиян не заниматься самолечением пневмонии

Пневмония — это очень серьёзное заболевание, заниматься его самолечением не следует, при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу, предупредила пульмонолог Марина Агатаева. По её словам, вспышка недуга может быть связана с характерным для осени иммунодефицитом, из-за которого ослабевает организм.

Пневмония характеризуется воспалительным процессом в лёгких из-за вирусов, грибка или бактерий. При болезни у человека затрудняется дыхание и нарушается кровоснабжение мозга. Запущенный недуг может вызвать тяжелейшие осложнения и даже смерть.

«Пневмонию, которая развилась дома, вне лечебного учреждения или в первые два дня после госпитализации, принято называть внебольничной. Это то же воспаление лёгочной ткани, вызванное различными микроорганизмами и бактериями», — уточнила собеседница URA.ru.

Чаще всего на внебольничную пневмонию указывают высокая температура и озноб, кашель, одышка и с ощущением нехватки воздуха и боль в груди, общая слабость, высокое потоотделение, а также боли головные и мышечные боли. Разумеется, для минимизации рисков следует избегать контактов с больными и проявлять бдительность в общественных местах, в частности, носить маску.

Чтобы защититься от пневмонии также важно сделать прививки против пневмококковой инфекции и против гриппа. Кроме того, необходимо соблюдать правила гигиены: регулярно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком, использоваться салфетки при кашле и не трогать лицо немытыми руками.

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Напомним, с середины октября минимум в 16 регионах России фиксируется рост заболеваемости пневмонией. В Роспотребнадзоре отмечают групповые очаги среди детей — чаще всего диагностируют пневмонию инфекционного происхождения. Ранее врач рассказала, кто находится в группе риска из-за вспышки пневмонии.

Обложка ©

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Борис Эльфанд
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