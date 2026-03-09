Владимир Путин
Регион
9 марта, 10:33

Аврил Лавин отказалась выступать в России из-за клещей

Обложка © ТАСС / ЕРА / Helle Arensbak

41-летняя канадская певица, легенда и кумир молодёжи нулевых Аврил Лавин отказалась от концертов в России. Она испугалась... клещей, пишет Mash.

Организаторы концертов в России связались с Лавин и предложили ей выступить в Москве в ближайшее время. Однако певица не стала раздумывать над предложением и коротко ответила: «Нет, ни в коем случае». Официально она не озвучила причины отказа. Однако, как предполагается, Лавин сильно боится клещей, сезон которых наступает в России.

В 2013 — 2014 годах певицу уже кусали, после чего у неё диагностировали болезнь Лайма. Заболевание характеризуется жуткими головными болями, параличом лицевого нерва, нарушениями сердечного ритма. Лавин долго восстанавливалась и смогла выйти на сцену лишь в 2018 году. В Россию певица уже приезжала в 2007 и 2011 годах.

Ранее генеральная прокуратура турецкой провинции Мугла начала расследование в отношении популярной певицы Ханде Йенер. Исполнительницу подозревают в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и попытке нарушения конституционного строя. Поводом для проверки стали жалобы после концерта певицы в Мугле.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

