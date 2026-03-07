Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 18:19

В Турции начали расследование против певицы Йенер из-за оскорблений Эрдогана

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / handeyener

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / handeyener

Генеральная прокуратура турецкой провинции Мугла начала расследование в отношении популярной певицы Ханде Йенер. Об этом сообщил телеканал Ahaber.

Исполнительницу подозревают в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и попытке нарушения конституционного строя. Поводом для проверки стали жалобы после концерта певицы в Мугле. По данным СМИ, во время выступления Йенер поддержала популярный среди оппозиции лозунг зрителей.

Речь шла о скандировании фразы о поддержке Эрдогана, которую часть публики сопровождала прыжками. Также следствие изучает высказывания артистки на другом концерте, который проходил в Стамбуле.

Суд в Турции снял обвинения в коррупции с бывшего мэра Стамбула Имамоглу
Суд в Турции снял обвинения в коррупции с бывшего мэра Стамбула Имамоглу

Ранее известного турецкого артиста Джана Ямана, прославившегося ролью в сериале «Ранняя пташка», взяли под стражу в ходе полицейского рейда в престижном районе Стамбула. Инцидент произошёл в рамках масштабной операции «Рассвет», в результате которой силовики провели обыски в нескольких популярных ночных заведениях и гостиницах мегаполиса.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Турция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar