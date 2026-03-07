В Турции начали расследование против певицы Йенер из-за оскорблений Эрдогана
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / handeyener
Генеральная прокуратура турецкой провинции Мугла начала расследование в отношении популярной певицы Ханде Йенер. Об этом сообщил телеканал Ahaber.
Исполнительницу подозревают в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и попытке нарушения конституционного строя. Поводом для проверки стали жалобы после концерта певицы в Мугле. По данным СМИ, во время выступления Йенер поддержала популярный среди оппозиции лозунг зрителей.
Речь шла о скандировании фразы о поддержке Эрдогана, которую часть публики сопровождала прыжками. Также следствие изучает высказывания артистки на другом концерте, который проходил в Стамбуле.
Ранее известного турецкого артиста Джана Ямана, прославившегося ролью в сериале «Ранняя пташка», взяли под стражу в ходе полицейского рейда в престижном районе Стамбула. Инцидент произошёл в рамках масштабной операции «Рассвет», в результате которой силовики провели обыски в нескольких популярных ночных заведениях и гостиницах мегаполиса.
