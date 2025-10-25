Суд в Турции снял обвинения в коррупции с бывшего мэра Стамбула Имамоглу

Политику грозило до семи лет лишения свободы, однако суд признал, что состава преступления нет. Вместе с Имамоглу полностью оправдали ещё шесть бывших чиновников, проходивших по тому же делу.

Расследование длилось почти два года и сопровождалось громкими обвинениями в адрес политика, считающегося одним из главных соперников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако даже после оправдания проблемы для Имамоглу не закончились: утром того же дня генпрокуратура Стамбула возбудила против него новое дело, теперь уже по подозрению в шпионаже, связанном с выборами мэра 2019 года. По этим обвинениям уже задержаны 15 человек.