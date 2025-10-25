Суд в Турции снял обвинения в коррупции с бывшего мэра Стамбула Имамоглу
Обложка © ТАСС / Zuma
В Турции суд оправдал бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого обвиняли в подтасовке тендера ещё в бытность главой префектуры района Бейликдюзю. Об этом сообщает издание Cumhuriyet.
Политику грозило до семи лет лишения свободы, однако суд признал, что состава преступления нет. Вместе с Имамоглу полностью оправдали ещё шесть бывших чиновников, проходивших по тому же делу.
Расследование длилось почти два года и сопровождалось громкими обвинениями в адрес политика, считающегося одним из главных соперников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако даже после оправдания проблемы для Имамоглу не закончились: утром того же дня генпрокуратура Стамбула возбудила против него новое дело, теперь уже по подозрению в шпионаже, связанном с выборами мэра 2019 года. По этим обвинениям уже задержаны 15 человек.
Напомним, в Турции полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный политик рассматривался как основной конкурент Эрдогана на выборах. Имамоглу отрицает свою причастность к вменяемым ему нарушениям, заявляя о политической подоплеке своего ареста. Последователи оппозиционера организовали акции протеста в Анкаре в знак несогласия с уголовным преследованием. В июле суд приговорил Имамоглу к 1 году и 8 месяцам тюрьмы за оскорбление прокурора.
